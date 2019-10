Paul Anka, bu sonbahar İstanbul'da!

Billboard dergisi tarafından Elvis Presley ve The Beatles ile birlikte 21. yüzyılın en büyük müzik ikonları arasında gösterilen Kanadalı Paul Anka, yarım yüzyılı aşkın kariyerine "Diana", "My Way", "Having My Baby", "Put Your Head On My Shoulder", "You're My Destiny" ve "Lonely Boy" gibi sayısız hit şarkıyı sığdırdı.

Şarkıları Nina Simone, Buddy Holly, Frank Sinatra, Elvis Presley, Tom Jones, Michael Jackson ve Robbie Williams gibi müzik tarihinin saygın isimleri tarafından seslendirildi. Michael Jackson’dan “The Way You Make Me Feel”, Pet Shop Boys’dan “It’s A Sin”, Oasis’ten “Wonderwall” ve Nirvana’dan “Smells Like Teen Spirit” gibi 80’ler ve 90’ların sevilen pop ve rock şarkılarını kendi üslubuyla seslendirdiği Rock Swings albümüyle hayran kitlesini genişleten Paul Anka, dünya çapında satışı yarım milyona varan bu albümüyle Billboard’un En İyi Caz Albümleri listesinde ikinci sıraya kadar yükseldi, İngiltere listelerinde ilk 10’a girdi ve İngiltere, Fransa ve Kanada’da altın plak kazandı. Albüm ve single satışları toplamda 80 milyonu aşan müziğin bu yaşayan efsanesi, güçlü sesi ve unutulmaz şarkılarıyla, sizi popüler müzik tarihinde yolculuğa çıkaracak.