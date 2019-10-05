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05.10.2019 - 11:01 |

Pembe Top Bensu Soral’da

Anadolu Sağlık Merkezi ve Anadolu Efes Spor Kulübü iş birliğiyle meme kanserinde erken tanı bilinci oluşturulması amacıyla gerçekleştirilen Pembe Top Sahada projesinin bu yılki gönüllü destekçisi Bensu Soral oldu. Pembe Top, 4 Ekim’de Anadolu Efes Spor Kulübü ve FC Barcelona arasında oynanan karşılaşmada Bensu Soral’ın elinden havalandı.

Pembe Top Bensu Soral’da

Her 8 kadından birini etkileyen meme kanserinde erken tanının önemine dikkat çekmek amacıyla hayata geçirilen Pembe Top Sahada projesi altıncı kez gerçekleştirildi. Tüm dünyada “Meme Kanseri Farkındalık Ayı” olarak anılan Ekim ayında Anadolu Sağlık Merkezi ve Anadolu Efes Spor Kulübü iş birliğinde meme kanseriyle mücadele konusunda halkımızı bilinçlendirmek için başlatılan proje ile meme kanserinde erken tanının sembolü haline gelen Pembe Top bu yıl Bensu Soral'ın elinden yükseldi.

Bensu Soral kadınları erken tanı için adım atmaya davet etti

Projeye gönüllü olarak destek veren Bensu Soral, Pembe Top Sahada projesi ile erken tanının önemini bir kez daha hatırlatabileceği için çok mutlu olduğunu söyleyerek, “En yaygın kadın kanseri olan meme kanserinde erken tanı hayat kurtarıyor ve bunu sağlayabilmek için yılda bir kez doktor kontrolüne gitmek yeterli oluyor. Bazen hayatımız ve sağlığımız için çok basit ama hayati olan adımları atlıyoruz. Kadınların sağlıkları için adım atmalarına destek olmak ve bu farkındalık mücadelesinde yer almak benim için çok değerli” dedi. Soral, “Umarım Türkiye’deki tüm kadınlar çağrımızı duyar ve bu andan itibaren yılda bir kez doktor kontrolü yaptırmayı bir sağlık rutini haline getirirler” dedi.

 

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