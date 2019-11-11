11.11.2019 - 11:37 |
Pembenar Astroloji günleri başlıyor
2020’de neler olacak? Jüpiter Oğlak burcuna geçmeye hazırlanıyor. Hangi burç nasıl etkilenecek; iş hayatınızda sizi neler bekliyor, aşk hayatınızda büyük sürprizlere hazır mısınız?
Türkiye’yi ve dünyayı etkileyecek gelişmeleri merak ediyorsanız tam size göre bir haberimiz var.
Milliyet Gazetesi ve PembeNar Astroloji Yazarı Hakan Kırkoğlu, 2020'de okuyucularla buluşmaya hazırlanıyor. Jüpiter'in Oğlak burcuna geçişiyle iş, aşk ve para konularındaki sürpriz gelişmeleri Hakan Kırkoğlu yorumlayacak.
2020'nin burcunuzu nasıl etkileyeceğini merak ediyorsanız sürpriz konukların da yer alacağı Astroloji günlerini sakın kaçırmayın.