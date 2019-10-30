Pencere önü için dekorasyon fikirleri

Evlerdeki pencere önlerini dizayn etmek her zaman için sorun olmuştur. Çoğunlukla sıradan dekorasyonlarla orayı düzenlemekte zorlanabiliriz. Ancak güzel tercihlerde bulunabilirseniz, doğru şekilde dekore edebilirsiniz. Genellikle, berjer, koltuk ve minik bir masayla dekore edilen pencere önlerini vereceğimiz dekorasyon fikirleriyle bambaşka bir alana dönüştürebilirsiniz. İsterseniz bir dinlenme alanı, isterseniz de kitap okuma alanı ya da yemek alanı bile yapabilirsiniz. İşte evinizin havasını değiştirecek pencere önü dekorasyon fikirlerini sizinle paylaştık.

Yatak odanız için sakin ve huzurlu bir dinlenme köşesi

Yatak odanızdaki pencere önünü dinleneceğiniz sakin ve huzurlu bir ortama çevirmeye ne dersiniz? Mobilya içerisine gömülmüş bir sedir ya da tekli bir koltuk, pencere önüne konulacak dekoratif çiçekler, bu yaşam alanını yapmanıza

yardımcı olacaktır.

Açık renk storlar tercih edin

Pencere önü dekorasyonu için koyu ve boydan boya perdeler ve tüller yerine açık renk storları tercih edin. Bununla birlikte

pencere önüne dekoratif ürünler kullanabilirsiniz.

Salonlarınız ve mutfaklarınız için...

Salonlarınızın ve mutfaklarınızın pencere önlerini; L koltuk ve L koltuk önüne bir y emek masasıyla şık bir şekilde dekore edebilirsiniz. Böylelikle yemeklerinizi hem daha konforlu hem de seyir keyfi olacak şekilde yemiş olursunuz.

Kahve içme ya da dinlenme alanına çevirin

Son olarak; pencere önlerini dinlenme, oturma ve kahve içme alanı olarak dizayn edebilirsiniz. Böylelikle koltuğunuzda miskinlik yapmanın keyfini çıkarabilirsiniz.