Penderecki 6 Mart'ta orkestra yönetecek!

Yapılan açıklamaya göre, uzun bir aradan sonra Türkiye’ye gelen Penderecki, "Sinfonietta Cracovia"yı yönetmek için sahneye çıkacak.

Konserde, Penderecki’nin yaylı çalgılar için yazdığı "Sinfonietta" ile Beethoven’nın 7. senfonisi ve Mendelssohn’un 3. senfonisi seslendirilecek.

Polonya’da 1933 yılında doğan Penderecki, avukat olan babasının bir müşterisinin ona keman hediye etmesiyle müziğe başladı. Kemanla birlikte müzik dersleri almaya, derslerle birlikte beste yapmaya başlayan Penderecki, 1956

yılına kadar dünyaya kapalı bir ülkede yaşamış olması nedeniyle hiçbir yeni akımın etkisinde kalmadan özgünlüğünü korumasına sebep oldu.

Penderecki, "Davud Mezmurları" adlı koro ve vurmalı çalgılar topluluğu için yazılmış eserini, 1959’da Varşova Müzik Festivali’nde seslendirmesiyle 3 ödül alıp dikkatleri üzerine çekti.

İnsan sesinin varabileceği en tiz noktadan en pes noktaya dek tüm olanaklarını araştıran Penderecki, ses kadarsessizliğin, akan ses dalgaları kadar kesik seslerin de etkinliği üstünde durdu. Savaş ortamını simgeleyen sirenler, zincir sesleri gibi somut sesleri de orkestrasına katan sanatçı, yeni ses efektlerini yansıtmak için yeni bir notalama sistemi geliştirdi.

