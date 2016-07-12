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    HaberlerEtkinlikPepee MOİ Sahne’de
    12.07.2016 - 09:44 |

    Pepee MOİ Sahne’de

    MOİ Sahne’nin, büyük beğeni toplayan kültür sanat etkinliklerinin bu haftaki konuğu çocukların vazgeçilmez çizgi kahramanı Pepee oluyor.

    Pepee MOİ Sahne’de

    17 Temmuz Pazar günü Mall of İstanbul’da yer alan MOİ Sahne’de, minik izleyicileri ile buluşacak Pepee, eğlenceli maceralarına devam ediyor

    Türkiye’nin en büyük alışveriş, eğlence ve yaşam merkezi Mall of İstanbul, İstanbul’un en modern sahnelerinden MOİ Sahne’de birbirinden keyifli oyunlara ve gösterilere ev sahipliği yapmaya devam ediyor. 17 Temmuz 2016 Pazar günü, çocukların sevgilisi Pepee, Düşyeri oyuncuları tarafından saat 13.00’te MOİ Sahne’de sahneleniyor.

    Komik maceralarıyla, verdiği mesajlarıyla, aile bireyleriyle olan sevgi dolu ilişkisiyle çocuklara örnek olan Pepee, Türkiye’nin ilk çizgi dizi projesi. Okul öncesi yaş grubu için tasarlanan çizgi kahraman, MOİ Sahne’de minik hayranlarıyla bir araya geliyor.

    Popülerleştikçe sadece çocukların değil 7’den 70’e herkesin dünyasının sevgi dolu bir parçası haline gelen Pepee; müzikli ve eğlenceli oyunlarıyla çocuklara ve çocukluğunu özleyenlere unutulmaz bir gösteri sunuyor.

    “Pepee” müzikli sahne gösterisi için biletler Biletix.com’dan temin edilebiliyor.

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