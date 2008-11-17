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    HaberlerEtkinlikPera’da festival esintisi başladı
    17.11.2008 - 00:06 |

    Pera’da festival esintisi başladı

    PERA Fest 7. yılında gene zengin bir programla İstanbulluların karşısına çıkıyor.

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğinde, Pi Prodüksiyon ve Kültürlerarası İletişim Disiplinlerarası Sanat Derneği tarafından düzenlenen Pera Fest, Beyoğlu’nun çok kültürlü yapısından hareketle, kültürlerarası iletişimi vurgulayan disiplinlerarası bir kültür-sanat buluşması. Etkinliğin açılışı 17 Kasım’da Ghetto’da Cenova’dan gelen bir İtalyan grubu olan Orchestra Bailam’ın konseri ile yapılacak. 28 Kasım’a kadar sürecek olan Pera Fest’te söyleşiler, konserler, dans gösterileri Beyoğlu’nda Akbank Sanat, ArkeoPera, Yapı Kredi Kültür Sanat, Talimhane Tiyatrosu, Pera Müzesi, İtalyan Kültür Merkezi’nin de aralarında bulunduğu çeşitli mekânlarda izleyiciyle buluşacak. www.perafest.com

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