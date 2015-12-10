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    HaberlerEtkinlikPera Palace'ta muhteşem bir yılbaşı konseri
    10.12.2015 - 17:08 |

    Pera Palace'ta muhteşem bir yılbaşı konseri

    Pera Palace Hotel Jumeirah’da büyük bir heyecanla takip edilen Cumartesi Sabah Konserleri, Aralık ayında ünlü piyanist Gülsin Onay ile devam ediyor.

    Pera Palace'ta muhteşem bir yılbaşı konseri

    120 yılı aşkın tarihi boyunca unutulmaz balolara, konserlere ev sahipliği yapan, doğal akustiği sayesinde özel bir ses sistemi kullanılmasına gerek olmayan Grand Pera Balo Salonu’nda 26 Aralık saat 11:00’de gerçekleşecek yılbaşı konseri, dünyanın önde gelen orkestralarında sahne alan Devlet Sanatçı’mız Gülsin Onay’ın performansıyla hep akıllarda kalacak.

    Gülsin Onay, "Harika çocuk" ünvanıyla başladığı müzik kariyerinde , romantik dönem bestecilerinin yapıtlarını ustalıklı yorumlamasıyla da tanınıyor. Uluslararası sanat yaşamı, Venezuella’dan Japonya’ya kadar uzanan Onay, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Solisti olmasının yanı sıra 42. İstanbul Müzik Festivali Onur Ödülü’nü de almıştır.

    Biletlerin Biletix’te satışa sunulduğu bu özel etkinlikte, misafirler aynı zamanda Agatha Restaurant’ta servis edilen açık büfe kahvaltıdan ve öğle yemeğinden, biletlerini göstererek yüzde 15 indirimle faydalanabilecek.

    Biletlerin fiyatı: 85 TL

    Bilgi için; 0212 377 40 00

    28 Ekim 2019 Magazin Bülteni28 Ekim 2019 Magazin Bülteni
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