Pera Palace'ta muhteşem bir yılbaşı konseri

120 yılı aşkın tarihi boyunca unutulmaz balolara, konserlere ev sahipliği yapan, doğal akustiği sayesinde özel bir ses sistemi kullanılmasına gerek olmayan Grand Pera Balo Salonu’nda 26 Aralık saat 11:00’de gerçekleşecek yılbaşı konseri, dünyanın önde gelen orkestralarında sahne alan Devlet Sanatçı’mız Gülsin Onay’ın performansıyla hep akıllarda kalacak.

Gülsin Onay, "Harika çocuk" ünvanıyla başladığı müzik kariyerinde , romantik dönem bestecilerinin yapıtlarını ustalıklı yorumlamasıyla da tanınıyor. Uluslararası sanat yaşamı, Venezuella’dan Japonya’ya kadar uzanan Onay, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Solisti olmasının yanı sıra 42. İstanbul Müzik Festivali Onur Ödülü’nü de almıştır.

Biletlerin Biletix’te satışa sunulduğu bu özel etkinlikte, misafirler aynı zamanda Agatha Restaurant’ta servis edilen açık büfe kahvaltıdan ve öğle yemeğinden, biletlerini göstererek yüzde 15 indirimle faydalanabilecek.

Biletlerin fiyatı: 85 TL

Bilgi için; 0212 377 40 00