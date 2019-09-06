Petival 20-21-22 Eylül'de Bebek Parkı'nda

Haziran ayında 30 bin kişiyi Caddebostan'da ağırlayan ve Özgün, Keremcem, Lütfiye Özipek, Kerem Fırfına, Duygu Çetinkaya, Mehmet Turgut, Burus Vilis(Güray Gürsel), Merve Altınkaya, Emel Yıldırım, Öznur Serçeler, Aysun Akyüz, Cem Hakverdi, Ali Yeşilırmak ve Gamze Aral gibi ünlü isimlerin katılımıyla gerçekleşen festival, 3 gün boyunca katılımcılara eşsiz bir deneyim sunacak.

Uzman eğitmenler, veterinerler ve ünlü konuklarla söyleşiler, birbirinden eğlenceli ödüllü yarışmalar, showlar, çocuklar için atölyeler, standlar ve tüm gün müzik ve eğlencenin olacağı festivalde, sokak hayvanları için barınak bağışının yanı sıra gelirleri sokak hayvanları için Dayanışma Hayvan Hakları Federasyonu'na bağış

yapılacak.

Festivalde, Cem Yılmaz'ın son filminde de rol alan, dizi ve reklamların "ünlü" köpeği Mithril ve yine Fi, Kızım, Leke gibi dizilerin oyuncu köpeği Jason ile showlar, çocuklar için doğa bilinci ve hayvan sevgisine yönelik interaktif masal söyleşisi, katılımcıların patili dostlarıyla katılıp birlikte keyifli zaman geçirebilecekleri birbirinden eğlenceli yarışmalar, 2014'den bu yana dizi ve filmlerde de hayvan eğitmenliği yapan eğitmen Hafi Ersen Akbaş ile Köpek eğitimi, veterinlerler ve ünlü köpeği Max ile birlikte hayvan eğitimi konusunda uzman Ali Yeşilırmak ve uzman eğitmenlerle söyleşiler, patili dostlarıyla katılacak birbirinden ünlü sanatçıyla söyleşiler, sokak hayvanları için kulübe boyama atölyesi, gün boyu eğlence ve sürpriz konuk katılımcılar ile dolu dolu bir festival yaşanacak.

Katılımcılar, sosyal medya üzerinden patili dostlarıyla çekildikleri selfie'leri #Enpatiselfie hashtagi ile paylaşarak #Enpatiselfie yarışması sonucunda ödüllendirilecekler.