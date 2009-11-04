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    HaberlerEtkinlikPilli Bebek Mask Live'de
    04.11.2009 - 11:04 |

    Pilli Bebek Mask Live'de

    Pilli Bebek ne güzel şarkılarıyla 7 Kasım Cumartesi günü Mask Live Music Club'da

    1993'de Ankara'da kurulan grup 1990' ların sonlarına yaklaşıldığında, ortaya çıkan şarkılarını bir albümde toplamaya karar vererek stüdyo çalışmalarına başladı. Grubun ilk albümü "Uyandırmadan" Turgut Berkes yönetiminde 1998-1999 yıllarında kaydedildi. Bir yandan sahne ve konser programları devam ederken, öte yandan ilk albümünde yayımlanması Pilli Bebek dinleyicilerinin sayısının artmasını sağladı.

    Grup, yeni albümü "Olsun" la, yeni bir rock anlayışını benimsiyor ve Türkiye'nin henüz oluşmakta olan müziğine, gelecekte de değerlendirilebilir müzikal açılımlarını, özenli bir Türkçeyle sunuyor. Pilli Bebek başarıyı, "tasarlanmış olanla hayata geçirilenin örtüşmesi" olarak tanımlıyor.

    Cem Kısmet ( Gitar & Vokal )

    Cudi Genç ( Bas & Geri Vokal )

    Ozan Erkan ( Gitar & Synthler )

    Burak Yavaş ( Davul & Geri Vokal )

    Tarih: 07 Kasım 2009 Cumartesi

    Saat: 22.00

    Giriş: 20.00TL

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