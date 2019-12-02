Türkiye’nin gastronomideki en favori mekânları ve lezzetleri, 3 ay süren halk oylaması sonrası 5 Aralık Perşembe günü ‘Favori Lezzetler Ödülleri’ne kavuşuyor. Ödüller ile Hatay’dan Mardin’e, Gaziantep’ten Konya’ya kadar Türkiye’nin dört bir tarafında halkın gönlünde taht kurmuş lezzetler belirlenecek.

Türkiye'nin gastronomideki zenginliği tartışılmaz ancak bunu ne kadar duyurabildiğimiz, kullanabildiğimiz büyük bir tartışma konusu. Son yıllarda sosyal medyanın da etkisiyle gastronomi turizminin artması Türkiye gastronomi sektörünü de bir sarstı diyebiliriz. Geleneksel lezzetlerini tanıtmaya, hatta modern dokunuşlarla yenilerini yaratmaya başladılar. Mekanlarını, iletişim şekillerini bile elden geçirdiler. Çok da güzel oldu. Rekabet arttı ve gastronomi canlandı.

Yeni tatlar yeni dokunuşlar ile birlikte haliyle herkesin 'favori'leri de değişti. 2016 yılında lezzet yolculuğuna başlayan, kısa sürede gastronomi sektöründe önemli bir boşluğu dolduran ‘Favori Lezzetler’ bu amaçla 'En Favori Lezzetler Ödülleri'ni vermeye başlıyor. İlki de bu Perşembe yani 5 Aralık'ta yapılacak.

Halk oylaması 3 ay sürdü

700 firmanın 3 ay süren halk oylamasında yarıştığı ödül gecesinde en favori mekândan en favori sokak lezzetine, en favori steakhousedan en favori kahvaltıcıya ve en favori otellere kadar 45 dalda ödüller sahiplerini bulacak. Böylece bugüne kadar yapılmış tüm listeler günümüzün en favorileri ile değişecek. Tüm sektörü kucaklayan bir ödül süreci yaşadıklarını belirten Favori Lezzetler Kurucusu Tuncay Tapar, “Adaylarımız oldukça şeffaf bir halk oylaması sonucu ile belirlendi. Oylamalarımız bitmek üzere. İlk 3’e giren adaylarımız ödül gecesinde bizimle olacak ve 1.’nin kim olduğu o gün açıklanacak. Amacımız halkımızın gönlünde taht kurmuş lezzetleri duyurabilmek. Gastronomide yeni markalarımızın oluşmasında katkımız olabilirse ne mutlu bize” dedi.