PIQUE çocukları yaz kampına bekliyor

Türkiye'nin ilk Family Club'u PIQUE, çocuklara bu yıl da farklı bir yaz programı hazırlıyor. Tercihe göre part time, full time veya günlük programlardan oluşan PIQUE Yaz Kampı; miniklere yönelik eğlenceli bir dünyanın kapılarını aralıyor.

1500 metrekare alanda, 30 kameralı özel güvenlik sistemi ile çocuklara en güvenilir eğlence ortamını sunan PIQUE'de çocuklar; sanat, mutfak ve müzik atölyeleri, sinema odası, spor salonu, 1-11 yaş arası çocuklara soft play area, tırmanma duvarı, kostüm köşesi, kitap ve puzzle köşesi gibi birbirinden eğlenceli ve öğretici etkinliklerle hem öğreniyor hem de yazın tadını çıkarıyor.

15 Mayıs'a kadar yapılan kayıtlara yüzde 20 indirim imkanı sunan PIQUE, yaza özel düzenlediği piknikler ve saray gezileriyle çocuklara keyifli bir yaz yaşatıyor. Minikler ayrıca Maslak Atlı Kulüp'te pony'lerle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyor.

Ailelerin çocuklarla ilgili tüm ihtiyaçlarını tek mekanda ve diledikleri seçeneklerle keyif alarak gidermeleri için her detayın özenle hazırlandığı PIQUE'de anne babalar için seçkin yemeklerin tadına bakabilecekleri restoran&bar ve lounge hizmeti de sunuluyor.

