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    HaberlerEtkinlikPitbull İstanbul'u coşturacak!
    10.11.2009 - 12:45 |

    Pitbull İstanbul'u coşturacak!

    "I Know You Want Me" şarkısıyla yaza damgasını vuran Pitbull, İstanbul’un en gözde RnB mekanı Club Riddim'da sahne alacak.

    Pitbull İstanbul'u coşturacak!

    Son yılların en iyi hit parçalarına sahip olan ve “I Know You Want Me” ve “Hotel Room Service” isimli parçalarıyla 2009 yazına damga vuran dünyaca ünlü sanatçı “PITBULL”, 17 Kasım 2009 Salı gecesi canlı performansıyla daha önce Busta Rhymes, Ja Rule ve Lil Jon gibi dünyaca ünlü Hiphop starlarını ağırlayan, İstanbul’un en gözde RnB mekanı CLUB RIDDIM'da sahne alacak.

    I Know You Want Me
    tarih : 17.11.2009 22:00:00
    mekan : Riddim
    bilet fiyatları75,00 TL

      28 Ekim 2019 Magazin Bülteni28 Ekim 2019 Magazin Bülteni
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