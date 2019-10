Pitbull İstanbul'u coşturacak!

Son yılların en iyi hit parçalarına sahip olan ve “I Know You Want Me” ve “Hotel Room Service” isimli parçalarıyla 2009 yazına damga vuran dünyaca ünlü sanatçı “PITBULL”, 17 Kasım 2009 Salı gecesi canlı performansıyla daha önce Busta Rhymes, Ja Rule ve Lil Jon gibi dünyaca ünlü Hiphop starlarını ağırlayan, İstanbul’un en gözde RnB mekanı CLUB RIDDIM'da sahne alacak.

I Know You Want Me

tarih : 17.11.2009 22:00:00

mekan : Riddim

bilet fiyatları75,00 TL