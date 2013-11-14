Piyano Festivali ile Şehirde Müzik Var

Salonda gerçekleşen konserlerin yanı sıra ücretsiz halk konserleri ile de sanatseverlerle buluşan festival kapsamında konserler dışında düzenlenen etkinliklerde dikkat çekiyor. Sanatçılar ve öğrencileri bir araya getiren atölye çalışmaları, şehrin farklı noktalarına yerleştirilen ve sanatseverlerin istedikleri an çalabilecekleri şehir piyanoları, müzik üzerine söyleşi ve festival boyunca AKM’nin fuayesinde sergilenecek olan resim koleksiyonu; festival kapsamında gerçekleşecek etkinlikler arasında yer alıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği, sanat yönetmenliğini Fazıl Say’ın yaptığı festival, Volkswagen ana sponsorluğunda 30 Kasım tarihine kadar devam edecek. “Şehirde Müzik Var” sloganı ile festival, 14’üncü yaşında da sanatseverlere unutulmaz bir müzik şöleni yaşatacak.

Sanatçılar festival boyunca öğrencilerle

Sanat kalitesi kadar atölye çalışmalarıyla da eğitim alanında güç kazanan festivalde, bu yıl çalışmalar daha da arttırıldı.Dünyanın farklı ülkelerinden gelen sanatçıların gerçekleştireceği atölye çalışmalarında, öğrenciler sanatçılarla çalışma olanağı yakalayacak. Festival boyunca devam edecek olan atölye çalışmaları Akdeniz Üniversitesi Devlet Konservatuvarı, Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı, Antalya Koleji ve ATSO Güzel Sanatlar Lisesi’nde gerçekleşecek.

Şehir piyanoları her yerde...

İlk olarak geçtiğimiz yıl şehrin farklı noktalarına yerleştirilen ve Antalyalı sanatseverler tarafından büyük ilgi gören “ piyanolar” bu yıl da şehre renk katmaya devam ediyor. Şehirdeki herkesin klasik müzikle tanışmasını ve sınırsızca piyano çalmasını amaçlayan etkinlik kapsamında; tramvay, alışveriş merkezleri ve havaalanı gibi birçok yere piyanolar konulacak. Şehirdeki piyanolar ile birlikte festival 14. yaşında da Antalya’nın her bölgesine müziği taşıyacak.

Söyleşi & Sergi

Sanatseverler festivalde müzik yazarları ile klasik müzik üzerine sohbet edebilecekler. Etkinliklerde Uzman Müzikolog Ersin Antep ise “ Bayburt’ta Zulüm Efsanesi ve Bizim Müzik Tarihçemizden Kesitler “ başlıklı bir söyleşi gerçekleştirecek. Ayrıca M. Mesut Özderin’in resim koleksiyonunun yer aldığı sergi festival süresince AKM fuayede sanatseverler ile buluşacak.