Piyano Festivali'nde buluşalım!

Antalya’nın Altın Portakal Film Festivali ve Aspendos Uluslararası Opera ve Bale Festivali’nden sonra dünyaca tanınan üçüncü önemli etkinliği Piyano Festivali için geri sayım başladı. Bu yıl 9’uncusu düzenlenecek festival, 7 Kasımda şef Gürer Aykal yönetimindeki Antalya Devlet opera ve Balesi Orkestrası konseriyle başlayacak.

Konserde orkestraya solist olarak, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel eşlik edecek. Başkan Türel konserde Johann Sebastian Bach’ın "Fa Minör Piyano Konçertosu"nu seslendirecek. Konserde Türel’in ardından, festivalin aynı zamanda sanat yönetmeni olan dünyaca ünlü Fazıl Say orkestraya eşlik edecek.

Say da, kendisine ait "Anadolu Sessizliği" adlı 3 nolu piyano konçertosu ile Beethoven’ın "Korolu Fantezi" adlı eserlerini seslendirecek.

-BAŞKAN TÜREL’DEN MİNİ KONSER-

Festival öncesinde Antalya Kültür Merkezi’nde orkestra ile birlikte son provalarını yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, basın mensupları için kısa bir konser verdi. Türel, konserin ardından düzenlenen basın

toplantısında, piyano festivalinin her geçen yıl halkın da desteğini alarak emin adımlarla ilerlediğini söyledi.

Fazıl Say’ın, Antalya Piyano Festivali’nin dünyanın en iyi beş festivalinden birisi olduğu yönündeki sözlerini hatırlatan Türel, "Bu sene de çok kıymetli sanatçılarımız var. Yurtiçi ve yurtdışından gelen genç yeteneklerle çok dolu bir program olacak" dedi.

Antalya’nın kültürel ve sanatsal etkinliklerle donatılmasının önemli olduğuna inandığını vurgulayan Menderes Türel, göreve geldiği ilk günden bu yana bu amaca yönelik çalıştığını anlattı.

-"FİKİR SAY’DAN ÇIKTI"-

Festivalin açılışında konser vermesi fikrinin ise Fazıl Say’dan çıktığını belirten Türel, "Geçen yılki festivalin ardından Fazıl Say bana, (Açılış konserinde bir konçerto çalman şık olur) dedi. Bu teklife şaşırdım. Fazıl beni cesaretlendirdi. Besim Aktuğ hocamın da katkılarıyla bir çalışma sürecine girdik ve fikir böylelikle cuma günü hayata geçmiş olacak" diye konuştu.

Konser için 8 aydır çalıştığını anlatan Türel, şöyle devam etti: "Çalışmalara tek piyanoyla başladık, sonra iki piyanoyla devam ettik. Dün ilk kez orkestrayla çalışma imkanım oldu. Dün en kötü performansımı sergilediğimi söyleyebilirim. Heyecanlanmamak, orkestranın büyüsüne kendini kaptırmamak mümkün değil. Daha keyifli ve canlı oluyor. Orkestradaki bütün arkadaşlara teşekkür ederim. Orkestrayla çalma alışkanlığına bir kez kendimi kaptırırsam, sonra ne olacak bilemiyorum."

-AYKAL’DAN 10 ÜZERİNDEN 10-

Şef Gürer Aykal, Menderes Türel’i bir başkan gibi değil, bir solist gibi gördüklerini anlattı. Türel’i çok başarılı olduğunu belirten Aykal, bir gazetecinin, "Türel’in performansına kaç puan verirsiniz?" şeklindeki sorusuna da, "Hocam Franco Ferrara bana, (Bırakın çalmayı, şuradan sahneye kadar yürüyor ya insan, o bile yeter) demişti. Ben başkana 10 üzerinden 10 veriyorum" yanıtını verdi.

Antalya Devlet Opera ve Balesi Müdürü Erdoğan Davran da, son iki senedir Piyano Festivali’ne destek verdiklerini, böyle bir oluşumun içinde yer almaktan dolayı da mutlu olduklarını söyledi.

-FESTİVAL PROGRAMI-

Antalya’da 23 Kasıma kadar Antalya Kültür Merkezinde devam edecek festivalde, 7 Kasımda şef Gürer Aykal yönetiminde Antalya Devlet Opera ve Balesi Orkestrası konseri gerçekleştirilecek. Orkestraya 7 Kasımda Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ve Fazıl Say, 8 Kasımda ise sadece Fazıl Say eşlik edecek.

Festivalde 9 Kasımda "Genç Yetenekler" konseri gerçekleştirilecek. Konserde Özgün Gülhan, Can Aladağlı, Mertol Demirelli ve Ksenia Rodionova performanslarını sergileyecek.

Lise de la Salle 11 Kasımda, Hüseyin Sermet 13 Kasımda, Gonzalo Rubalcaba 15 Kasımda, Vladimir Spivakov, Alexander Gindin ve Moskova Virtiözleri 17 Kasımda, Sa Chen 19 Kasımda, Ivo Pogorelich ise 21 Kasımda konser verecek.

Festivalin kapanış konserinde ise piyano ve flamenkonun buluşması yaşanacak. Kapanış konserini modern flemenkonun ünlü ismi Chano Dominguez gerçekleştirilecek.

