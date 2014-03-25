Piyano ve keman kardeşliği!

Dinletide, piyanist Birsen Ulucan ve keman sanatçısı Özcan Ulucan, son albümleri “Saga”dan eserler yorumlayacak. Saygun, Janacek ve Prokofiev’in destansı özelliklere sahip eserlerinden bölümlerin seslendirileceği gecede, son albümlerinin kapak fotoğrafını çeken fotoğrafçı Merih Akoğul sanatçılarla özel bir söyleşi yapacak.

Birsen Ulucan, eğitimini İstanbul Devlet Konservatuarı'nda tamamladı. İtalya'da düzenlenen Uluslararası R. Lipizer Keman Yarışması'nda, Özcan Ulucan ile birlikte 1992’de "En İyi Beethoven Sonat Yorumu" ödülünü paylaştı. Saarbrücken Müzik Akademisi'nde, 4 yıl boyunca dünyaca ünlü kemancı Maxim Vengerov ile çalıştı. Salzburg Mozarteum, İstanbul Festivali, Fransa Flain Festivali, Kıbrıs Bellapais Festivallerinde konserler verdi, Maxim Vengerov, Marta Gulyas, Isabelle van Keulen, Christian Poltera gibi müzisyenlerle çaldı.

Özcan Ulucan, Türk Eğitim Vakfı bursu ile Londra’da Guildhall Müzik Okulu’nda solistlik, Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı’nda Viktor Pikaizen ile çalışarak master, Eczacıbaşı Vakfı bursu ile Almanya’da Joshua Epstein ile çalışarak “Konser Diploması”, Maxim Vengerov ile keman ve viyola çalışarak “Solistlik Diploması” aldı. Efsanevi çellist ve orkestra şefi M. Rostropoviç ve M.Vengerov ile Amsterdam Concertgebouw Salonu’nda çaldı. Fazıl Say ile resitaller verdi, İstanbul Festivali’nde çaldı. İngiliz Oda Orkestrası, Amsterdam Sinfonietta, Viyana Oda Orkestrası,Philharmonia London, Franz Lizst Oda Orkestrası ile konserler verdi. Hazerfen Ensemble ile konserlerini sürdüren Özcan Ulucan, solistlik kariyerinin yanı sıra Mimar Sinan Üniversitesi Konservatuarı’nda yardımcı doçent olarak ders vermektedir.

Lila Müzik işbirliği ile Martı Istanbul Hotel’in bir klasik müzik sanatçısının dinletisine ve sonrasında klasik müzik sohbetlerine ev sahipliği yaptığı “Klasik Müzik Akşamları” serisi bu sezon, soprano Pervin Çakar, piyanist Sabri Tuluğ Tırpan, Vedat Kosal ve Dostları, keman sanatçısı Ayla Erduran ve Şirin Pancaroğlu’nu ağırladı. Martı Istanbul Hotel, Ayşegül Kırmanoğlu ve Sibel Kumru Pensel, Birsen-Özcan Ulucan, Borusan Quartet ve Güher & Süher Pekinel ile Dünya Sahnelerinde Genç Yetenekler projesini de müzikseverlerle buluşturacak.

Martı Istanbul Hotel, Balo Salonu’nda saat 20.00’de başlayacak konser ve sohbeti kaçırmak istemeyen müzikseverler biletlerini Biletix aracılığıyla satın alabilecekler. Konserlerde, öğrenciler için %50 indirim uygulanacak. Ayrıca isteyen müzikseverler konser akşamı geçerli olacak şekilde biletleri ile Martı Istanbul Hotel’in içindeki BRASS Restaurant & Bar’da %25 indirim şansına sahip olacaklar.

Martı Istanbul Hotel ile klasik müzik konserler serisinin gerçekleştirilmesinde işbirliğinde bulunan Lila Müzik Yapım A.Ş., 1999 yılında Türk besteci ve yorumcularının eserlerini kayıt altına almak amacıyla Martı Otel İşletmeleri Yönetim Kurulu Başkanı Oya Narin tarafından kuruldu. Bugüne kadar, dünyada ve ülkemizde isminden övgüyle söz edilen Ayla Erduran, Gülsin Onay, Vedat Kosal, Şirin Pancaroğlu, Borusan Quartet, Ulucan Kardeşler, Ayşegül Kirmanoğlu, Sibel Kumru Pensel, ile Güher Süher Pekinel ile Dünya Sahnelerinde Genç Yetenekler projesi, Cemal Reşid Rey’in Anısına ve İzmir Barok’un 16. Yüzyıldan 18. Yüzyılın ilk Yarısına Avrupa ve Osmanlı Saray Müzikleri CD’lerini yayınladı.