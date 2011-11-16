Piyanonun şairi Javier Perianes

Akbank Sanat Piyano Günleri kapsamında, piyanonun şairi olarak tanımlanan İspanyol piyanist Javier Perianes, 22 Kasım 2011, Salı günü müzikseverlerle buluşacak.

Pek çok uluslararası festivalde konserler veren, 2012 Granada Festivali’nde de konuk sanatçı olarak yer alacak olan Javier Perianes, Akbank Sanat Piyano Günleri’ndeki konserinde Beethoven ve Manuel de Falla’nın eserlerini seslendirecek.

ETKİNLİK:

Akbank Sanat Piyano Günleri- Javier Perianes

Tarih: 22 Kasım 2011, Salı

Saat: 20.00

Yer: Akbank Sanat

Tam 20 TL / Öğrenci : 10 TL

JAVIER PERIANES



“Bazı konserler unutulmazdır. İşte Javier Perianes’in dâhiyane ve kusursuz sanatının dinleyicilerin hafızasına kazındığı performanslarının hepsi de bu kapsamdadır.” El Mundo

“Perianes sadece enerji dolu bir virtüöz değildir; aksine piyanonun şairidir.” Neue Luzerner Zeitung

1978 doğumlu İspanyol piyanist Javier Perianes, New York Carnegie Hall, Amsterdam Concertgebouw, Londra Wigmore Hall, Moskova Çaykovski Konservatuarı, Şangay Konservatuarı, Madrid Auditorio Nacional, Şikago Uluslararası Ravinia ve Gilmore Festivalleri, Fransa Le Festival de La Roqued'Anthéron Festivali ve Berlin Konzerthaus gibi dünyanın pek çok saygın festivalinde konserler vermiştir. Javier Perianes, 2012-Granada Festivali’nde konuk sanatçı olarak yer alacak.

Lorin Maazel, Daniel Barenboim, Zubin Mehta, Rafael Frühbeck de Burgos, Jesús López Cobos, Antoni Wit, Daniel Harding ve Vassily Petrenko gibi günümüzün en önemli şefleriyle çalışan Javier Perianes, yakın zamanda da pek çok ünlü şefle sahne almıştır. Perianes, köklü müzik kayıt firması Harmonia Mundi’den çıkan Schubert’in Imprompt ve Klavierstücke, Manuel Blasco de Nebra’nın piyano sonatları ve Mompou’nun Música Callada kayıtlarıyla çok olumlu eleştiriler almıştır. 2011 sonbahar aylarında Manuel de Falla’nın piyano müziklerine adanan bir albüm çıkaracak olan ve bu kayıtta Josep Pons yönetimindeki BBC Senfoni Orkestrası eşliğinde “İspanyol Bahçelerinde Geceler” adlı eserin canlı performans kaydına da yer verecek olan piyanistin aldığı ödül ve yarışmalar arasında, 42. Uluslararası Premio Jaén de Piyano Yarışması’ndaki Birincilik Ödülü ve Altın Madalya; 8. Uluslararası Fundación Jacinto e Inocencio Guerrero Piyano Yarışması’ndaki Birincilik Ödülü ve Lizbon’daki 14. Uluslararası Vianna da Motta Yarışması ödülü yer almaktadır.