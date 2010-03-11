“Plan B After Office Party” eğlenceyi garantiliyor!

İş günlerinin yoğun, klasik, sıkıcı A Planlarından kurtulmak için, Ballantine’s Scotch Whisky’nin düzenlediği “Plan B After Office Party”, 17 Mart Çarşamba günü Bebek Kitchenette’de başlıyor!

Yoğun geçen haftanın tam ortasında 17 Mart Çarşamba günü Ballantine’s Plan B After Office Party, kariyerinde başarılı müzik çıkışını yakalayan GRAMOPHONEDZİE ile buluşuyor.

İş çıkışında, haftanın stresini dağıtmak, kaliteli müzik dinlemek isteyenler, bir yandan da farklı sektörlerden, farklı şirketlerden yeni yüzler görmek isteyenler Plan B After Office Party ile Bebek Kitchenette’de bir araya geliyor.



‘Why don’t you’ ile henüz geride bıraktığımız yılın, en iyi dans müziği çıkışını yakalayan ve Funk, House ve Swing’i küresel house sahnesini yerinden oynatacak şekilde birleştiren Gramophonedzie, Belgrad’da başlayan müzik serüvenini şimdilerde İbiza, Miami, Londra dahil olmak üzere dünyanın sayılı müzik başkentlerinde sürdürüyor.

"Rutin A Planlarına takılmayıp kendi yolunu çizenlerin markası" Ballantine’s, herkesi 17 Mart Çarşamba günü Bebek Kitchenette de “Plan B After Office Party’e” bekliyor.

Gramophonedzie :

Bilgi için: 0212 441 18 76

Adres: Cevdetpaşa Mah. İpek Sok No.1 Bebek/İSTANBUL