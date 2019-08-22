Planlı olabiliriz

Bugün ne yapılabilir? Bugün Boğa burcunda ilerleyen Ay Satürn’le uyum içinde. Uzun vadeli düşünmek, kalıcı ve pratik olan şeylere yönelmek için uygun fırsatlar var. Toprak, gayrimenkuller gibi konular şanslı koşullar sunmakta. Olaylara daha faydacı ve gerçekçi şekilde bakmak yararlı olacak. Elimizdekileri iyi değerlendirmek, iş alanında istikrar sağlamak daha kolay olabilir.

Nelerden kaçınmalı? Boğa burcundaki Ay istikrar için çok şey yapabileceğimizi gösteriyor. Ailevi konularda da yapıcı davranabiliriz. Ancak sıkıcı olmamaya gayret edelim. Bugün aşkta ve yakın beraberliklerde olayların sadece maddi yönlerine önem verirsek, fazla sınırlı kalmış oluruz. Hayatımıza yenilik katabilecek şeylere de zaman ayırmayı unutmayalım.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 8/Kartal Eylem halindeyiz. Güne enerjisini veren Kartal cesareti ve kendi çıkarlarımız doğrultusunda harekete geçebilme yeteneğini vurgular. Ancak ikili ilişkilerimizde daha uyumlu olmaya özen göstermeliyiz.