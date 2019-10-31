Plastik cerrahi filtrelerine yasak!

Günlük yaşamımızın en büyük parçalarından biri haline gelen sosyal medya içerikleri ile hayatımıza yön verebiliyor. Bu süreç bazen sosyal medyayı gerçek hayata tercih etmemize kadar ilerliyor. Öyle ki fotoğraflarımızı düzenlemeden kendimizi iyi hissetmiyor ya da sürekli düzenlediğimiz fotoğraflardaki kadar mükemmel gözükmek istiyoruz. Bu da zaman hem genç hem de yetişkin bireyleri depresyona sürüklüyor.

Gerçek dışı fotoğraf düzenlemeleri, kusursuz ve orantılı şekilde kıvrımlı vücutlar, pürüzsüz ciltler, badem gözler ve Angelina Jolie dudakları! Instagram'ın ''güzellik'' anlayışına kazandırdığı yeni normlardan sadece birkaçı... Erişilmesi mümkün olmayan standartların peşinden koşmaya çalışırken birçok insan bundan olumsuz etkileniyor. Bunun farkında varan Instagram ise bir önlem almaya karar verdi.

Intagram'ın ‘estetik ameliyat’ etkisi veren filtreleri artık tarih oluyor. Instagram için yüz filtreleri üreten Spark AR şirketi estetik ameliyatı andıran tüm filtreleri kaldırdıklarını açıkladı. Instagram yeni kuralın ne zaman yürürlüğe gireceği belli olmasa da, bu konu hakkında atacakları her adımı kamuoyuyla paylaşacaklarını açıkladı.