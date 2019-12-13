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13.12.2019 - 10:56 |

Plastik cerrahi nedir, neye bakar? Plastik rekonstrüktif ve estetik cerrahi doktoru hangi hastalıklara bakar?

"Plastik cerrahi hangi hastalıklara bakar?" konusu pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Vücudumuzda yer alan çeşitli yapıların yeniden şekillendirilmesi, bozuk olan dokunun iyileştirilmesi, hastanın talepleri üzerine gerçekleştirilen her türlü estetik girişimin yapıldığı plastik cerrahi bölümü hakkında tüm merak edilenleri bu haberde bulabilirsiniz...

Plastik cerrahi nedir, neye bakar? Plastik rekonstrüktif ve estetik cerrahi doktoru hangi hastalıklara bakar?

Yüzdeki ve vücudun çeşitli bölümlerindeki bozuklukları gidermek amacıyla yapılan cerrahi müdahaleye "plastik cerrahi" denilir.

Plastik cerrahi uzmanı, estetik cerrahi uzmanı ne demek?

Bu branşın tam adı “Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi”dir. Bu dalda uzmanlaşmış hekime "plastik cerrahi uzmanı" veya "estetik cerrahi uzmanı" denir. Birçok kişi plastik cerrahi bölümünde ana hedefin “güzelleştirmek” olduğunu sanır ancak bu doğru değildir. Cerrahi müdahalenin söz konusu olduğu bu alanda hayati sayılabilecek hastalıkların tedavisiyle hastaların iyileştirilmesi de amaçlanır. 

Plastik cerrahi nedir?

Plastik; Yunanca “plasticos”tan gelen bir kelime olup “şekillendirmek”, “bir kalıba uydurmak” gibi anlamları vardır. Hemen hemen her hastanede ve çoğu sağlık kuruluşunda plastik cerrahi tedavileri uygulanır. Doğumsal ya da sonradan oluşmuş çeşitli şekil ve işlev bozuklukları ile vücut görüntüsünü etkileyen sorunları gidermeye çalışan plastik cerrahi bölümünde çok sayıda hastalık ve rahatsızlığın muayenesi yapılır.

Plastik cerrahi, hem kişinin görünümündeki düzelme hem de hastalık, travma veya doğum bozukluklarından kaynaklanan yüz ve vücut dokusu kusurlarının rekonstrüksiyonunda yer alan cerrahi bir uzmanlık alanıdır.

Plastik cerrahi hangi hastalıklara bakar?

Plastik cerrahi, öncelikle işlevi geri kazanmak veya fiziksel görünümü değiştirmek için yapılmasına bağlı olarak rekonstrüktif veya kozmetik (estetik) cerrahi olarak geniş bir şekilde sınıflandırılabilir.

Rekonstrüktif plastik cerrahi, disfonksiyonel (bir yapı veya organın çalışmasındaki bozukluk ile ilgili) vücut kısımlarını iyileştirmek için kullanılan bir tedavidir. Aynı zamanda bireyin görünüşünü değiştirebilse de öncelikle fonksiyonu geri kazanmak için kullanılır. Örneğin, travma yoluyla kopmuş uzuvları yeniden vücuda bağlamak için kullanılabilir.

Kozmetik plastik cerrahi prosedürleri, teknikleri ve prensipleri tamamen hastanın görünümünü iyileştirmeye odaklanmıştır. Estetik çekiciliği geliştirmek, simetri ve oran, kilit hedeflerdir. Baş, boyun ve vücudun her bölgesine estetik bir ameliyat yapılabilir.

Plastik Rekonstrüktif Cerrahi

– Yüz şekil bozuklukları: Asimetriler, doğumsal kitleler, nadir yüz yarıkları

– Yarık dudak-damak

– Kraniofasiyal – maksillofasiyal anomaliler (ör: çene, yüz ve kafa kemikleri şekil bozuklukları, düzensizlikleri, eksiklikleri

– Ortognatik cerrahi (Çene kapanma bozuklukları)

– Kulak kepçesi yokluğu, kepçe kulak ve diğer şekil bozukluklar

– Burun defektleri, tümörleri, kopmaları

– Tükrük bezi problemleri

– Doğumsal tümör, nevüs (ben), kitleler, damar malformasyonları, hemanjiomlar

– Yüzün kemik ve yumuşak doku travmaları

– Maksillofasiyal cerrahi (Trafik kazası, tümör ve diğer nedenlerle olan kemik defektleri-kırıkları-şekil ve fonksiyon bozuklukları, çene cerrahisi

– Baş-boyun tümörleri ve bunların defektlerinin onarımları

– Meme yokluğu, asimetrisi veya fazla meme dokusu

– Kanser sonrası meme rekonstrüksiyonu

– Jinekomasti (Erkekte büyük meme)

– Genital organların doğumsal anomalileri (Epispadias, hipospadias, vaginal agenezi vb)

– Genital organların onarımları, kopan organların replantasyonu,

– Göğüs ve karın duvarı defektleri

– El Cerrahisi (Travmalar, tümörler, parmak transferleri, parmak onarımları-uzatılması vb)

– El ve ayaktaki eksiklikler ve şekil bozuklukları

– Periferik sinir problemleri (travmalar, nöropatiler, defektler, kitleler)

– Deri ve yumuşak doku tümörleri

– Akut yanık ve yanık sonrası oluşmuş deformiteler, kasılmalar, büzüşmeler, elektrik ve kimyasal maddelerin yumuşak dokularda yaptığı hasarlar

– Çeşitli enfeksiyon, radyasyon ve diğer etkilerle deri ve derialtında oluşan yaralar

– Kronik yaralar (bası yaraları, venöz yaralar, diyabetik ayak yaraları gibi)

Kozmetik (Estetik) Plastik Cerrahi

– Estetik ve fonksiyonel burun düzeltilmesi (Rinoplasti, septorinoplasti)

– Yüz yenileştirme (Yüz germe- göz kapağı ve ağız çevresi revizyonları, kırışıklıkların tedavisi)

– Endoskopik yüz-alın germe, kaş kaldırılması

– Göz kapağı estetiği (Blefaroplasti)

– Kepçe kulak ve kulak kepçesindeki diğer estetik problemlerin düzeltilmesi ,

– Çene büyütme ve küçültme operasyonları (Mentoplasti),

– Deride skar (yara izi) ve düzensizliklerin giderilmesi,

– Saç ekimleri- replasmanları

– Lazer uygulamaları (Yüz soyma, lekelerin ve damar malformasyonlarının giderilmesi

– Estetik meme operasyonları :Büyütme, küçültme ve dikleştirme

– Aşırı deri-derialtı yağ dokusunun azaltılmasına yönelik operasyonlar (liposuction- lipektomi)

– Karın germe (Abdominoplasti)

– Bacak kontur düzeltme (yağ alınması, enjeksiyonları veya bacak implantları ile)

– İmplantlarla (yumuşak dokuya uygulanan protezler) kontur düzeltmeleri (Kalça ve uyluk implantları, erkekte pektoral (göğüs) implantlar- bacak implantları gibi)

– Cilt bakımları ve girişimleri

Plastik cerrahi bölümünden nasıl randevu alınır?

Plastik cerrahi bölümünden randevu almak oldukça basittir. Devlet hastanelerinden randevu almak için Alo 182 veya internet üzerinden (Merkezi Hekim Randevu Sistemi-MHRS) sistemi üzerinden rahatlıkla randevu alabilirsiniz. Devlet hastanesi dışındaki özel hastanelerden randevu almak için gideceğiniz özel hastanenin telefonun numarasını arayarak veya var ise internet sitesinden rahatlıkla randevu alabilirsiniz.

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