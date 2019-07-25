Yaşam

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerEditörün Seçtikleri“Plastiksiz Bir Dünya.”
25.07.2019 - 17:02

“Plastiksiz Bir Dünya.”

L’Oréal, ‘Güzelliği Herkesle Paylaşmak’ adlı sürdürülebilirlik programının 2018 sonuçlarıyla beraber, geleceğe yönelik yeni taahhüdünü açıkladı; “Plastiksiz Bir Dünya.”

“Plastiksiz Bir Dünya.”

Bugün, dünya üzerinde 1 milyon canlı türü tükenme tehlikesi altında, küresel ısınmayı kontrol altına almak için ise sadece 12 yılımız kaldığı öngörülüyor. 2050 yılına geldiğimizde denizlerde balıklardan daha fazla sayıda plastik olacağı varsayılırken, halen her yıl 8 milyon ton plastik, okyanuslara atılıyor.

2013 yılında “Güzelliği Herkesle Paylaşmak” sürdürülebilirlik programını hayata geçiren L’Oréal, plastik atıklara dur demek adına Dünya Ekonomik Forumu’nda Ellen McArthur Vakfı tarafından başlatılan “Yeni Plastik Ekonomisi” girişiminin altına imza attı. L’Oréal, bu girişim kapsamında 2025 yılına kadar tüm tüketici ürünlerinin plastik ambalajlarının %100 tekrar kullanılabilir, geri dönüştürebilir veya doğada çözünebilir olacağını taahhüt etti.

L’Oréal, dünyanın en yeşil şirketi

L’Oréal “Güzelliği Herkesle Paylaşmak” sürdürülebilirlik programı kapsamında sürdürülebilir inovasyon ve iklim değişikliği ile mücadele konularında güçlü bir ilerleme kaydettiği 2018 sonuçlarını açıkladı. L’Oréal, üretim hacmini 2005 yılına oranla %38 arttırırken, fabrika ve dağıtım merkezlerinden kaynaklanan karbon emisyonlarını 2005 yılına oranla %77 azaltmayı başardı. Bu performans, ekonomik büyümeyle, iddialı iklim değişikliği taahhütlerinin bir arada başarılabileceğini de kanıtlamış oldu.

Dünya çapında 4000’den fazla şirketi, iklim değişikliği, sürdürülebilir su yönetimi ve orman alanlarının tahribatının önlenmesi konularında değerlendiren bağımsız derecelendirme kuruluşu CDP tarafından 3 yıl üst üste en yüksek AAA notu alan tek şirket olan L’Oréal, aynı zamanda Newsweek’in Yeşil Sıralamasında Dünyanın En Yeşil Şirketi seçildi.

Sürdürülebilir Ürün Optimizasyon Sistemi SPOT ile L’Oréal Grup; 2018 yılında yeni veya yenilenen ürünlerinin %100’ünü çevresel ve sosyal profilini değerlendirdi. Tüm ürünlerinin %79’u geliştirilmiş çevresel veya sosyal profile sahip olan L’Oréal, içinde yaşadığı topluluklara da fayda sağlama misyonu ile yaklaşık 63 bin kişiye mesleki eğitim verdi. Bunların yanı sıra beraber çalıştığı tüm tedarikçilerini de sürdürülebilirlik konusunda bilinçlendirerek ve tedarikçilerini de sosyal ve çevresel performanslarını değerlendirerek seçen L’Oréal, çalışanlarına da bulunduğu her ülkedeki en iyi sağlık ve sosyal güvence olanaklarını sağlamaya devam ediyor.

L’Oréal Türkiye’den eko-tasarımlı stantlar

L’Oréal’in global platformundaki vizyonunu Türkiye’deki çalışmalarına da yansıtan L’Oréal Türkiye, bu perspektifte sürdürülebilirliği inovasyonla destekliyor. L’Oréal Türkiye, 2020’ye kadar ürün tanıtımları ve teşhir için kullandığı tüm stantlarını, geri dönüştürülebilirlikten lojistiğe kadar değerlendirerek, buna göre belirlenen 20 kural çerçevesinde, eko-tasarımlı standlar ile değiştirmeyi hedefledi. Hali hazırda tüm Türkiye’de kullanılan stantlarının %50’si eko-tasarımlı ve hedef, 2020 sonuna kadar kullanılan stantların %100’ünü eko-tasarımlı yapmak.

L’Oréal Türkiye’den yeşil hareket

L’Oréal Türkiye, bilime dayalı hedefleri kapsamında “Yeşil Hareket” girişimini de başlattı. L’Oréal, bu global girişimin bir parçası olarak Türkiye’de de çalışanlarının karbon ayak izini azaltmak üzere kapsamlı çalışmalar yapıyor. Eko-sürüş eğitimleri, araç filosunun hibrit araçlarla yenilenmesi, şirket için araç paylaşım sistemi kullanılması ve iş seyahatlerinin karbon emisyonlarını yakından takip edilerek, yeni dijital teknolojilerle seyahatlerin azaltılması bu çalışmalardan sadece bazıları.

L'Oréal Türkiye Genel Müdürü Laurent Duffier; “Sürdürülebilirliği, ticari faaliyetlerimizin üzerinde konumladık, plastik hayatımızdan çıkıyor”

L’Oréal Türkiye Genel Müdürü Laurent Duffier, global ve Türkiye özelindeki sürdürülebilirlik çalışmalarına dair yaptığı açıklamada; “Bugün, tüm dünyada üretim ve dağıtım tesislerinin karbon emisyonlarımız 2005 yılına oranla %77 daha az, su tüketimimiz %48, atıklarımız ise %37 azaldı. Türkiye üretim tesislerimizde de ise 2008 yılına oranla karbon emisyonları %64, su tüketimi %38 ve atıklar %33 azaldı. Hem ofislerimizde hem de üretim tesisimizde %100 yeşil enerji kullanıyoruz. L’Oréal olarak çevreye duyduğumuz saygı, doğaya verdiğimiz önem doğrultusunda sürdürülebilirliğe dair gerçekleştirdiğimiz çalışmaları, ticari faaliyetlerimizin çok üzerinde bir yerde konumlandırıyoruz. Attığımız adımlarla yakın gelecekte plastiğin hayatımızdan çıkması konusunda önemli çalışmalar gerçekleştireceğiz, bu bizim global taahhüdümüz” dedi.

Aromaterapinin faydaları nelerdir?Aromaterapi ruh sağlığına iyi geliyor mu? Ofis ortamında hangi uçucu yağlar kullanılabilir? Alerji sorunu olanlar hangi uçucu yağları kullanabilir? Aromaterapist Aslı San Bilgin aromaterapinin faydaları hakkında bilgiler verdi.
daha fazla video için
Günün Kombini

Trend Alarmı: Leopar

Trend Alarmı: Leopar
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
KOVA
BALIK
Bugün

Gün içinde gelirlerinizle ilgili değişiklikler gündeminize gelebilir. Harcamalarınızı kontrol etmek isteyebilirsiniz. İş hayatınızda...Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün kişisel açıdan önem verdiğiniz konuların üzerinde daha fazla zaman harcayabilirsiniz. Yeni niyetler ortaya koyacağınız zamanlar var....Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gün içinde gizli kalmış koşullar sizin dengenizi bozabilir. İçinize kapanmanıza neden olabilir. Kendinizi hapsolmuş hissedebilirsiniz....Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün gelecek beklentilerinizle ilgili yeniden harekete geçebilirsiniz. Yeni planlar yapabilirsiniz. Gün içinde fikirlerinizi ifade etmek...Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün iş hayatınızda başkalarıyla daha fazla katılım içinde olabilirsiniz. Görünür olmak için daha aktif olabilirsiniz. Üstlerinizle...Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün kendinizi yeniliklere açık hissedebilirsiniz. Daha fazla şey keşfetmek için yeni başlangıçlar yapmak size iyi gelecektir....Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gün içinde endişe duyduğunuz konularda harekete geçmek isteyebilirsiniz. Bu durum sizi krize sokabilir. Kendi ideolojilerinizi ifade etme...Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün ikili ilişkilerinizdeki karşıtlıklarla ilgilenebilirsiniz. Yaşayacağınız olaylarla ilgili denge de kalmak zor olabilir. Sizi...Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Çalışma arkadaşlarınızla ortak payda da buluşabilirsiniz. Birlikte yeniden harekete geçmek size hız kazandıracaktır. Paylaşım içinde olmak...Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bazı işlerinize hız kazandırmak için yaratıcılığınızı kullanabilirsiniz. İlişkilerinizde çok daha rahat, kendinizi ifade edebileceğiniz...Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gün içinde ailevi konular sizi etkileyebilir. Ev hayatınızla ilgili gelişmeler yaşayabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konulara çalıştığınız...Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün gündeminiz hareketli olabilir. Konuşma ve yazışmaların sizi etkilediği bir gündesiniz. Sorumlu olduğunuz konularda eğitim...Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları
Duygu Bay
Duygu BayKirpik Lifting Nedir, Ne Değildir?
Op.Dr. Tufan Evciman
Op.Dr. Tufan EvcimanPrematüre Retinopatisi (ROP)
Op. Dr. Tamer Gültekin
Op. Dr. Tamer GültekinVajinismus Ne Zaman Tedavi Edilmeli?
Emre Kara
Emre KaraBeşi Bir Yerde Ebru Gündeş
Betül Yergök
Betül YergökAlaçatı'dan Hayata Notlar
Merve Kantarcı Çulha
Merve Kantarcı ÇulhaEşiniz Çok mu Para Harcıyor?
Doç. Dr. Ozan Seymen Sezen
Doç. Dr. Ozan Seymen SezenLohusalıkta Estetik
Melis Sonkaya
Melis SonkayaUyku Meditasyonu
Psk. Dan. Gizem KOLÇAK
Psk. Dan. Gizem KOLÇAKDuygularım Ters Yüz
Bükre İkizer
Bükre İkizerKadınları Kaçıran Kıyafetler!
En Çok İzlenen Videolar
Antidepresan ilaçlar bağımlılık yapar mı?Antidepresan ilaçlar bağımlılık yapar mı?
Şehir hayatı depresyonu tetikliyor mu?Şehir hayatı depresyonu tetikliyor mu?
Tükenmişlik sendromu bir depresyon çeşidi mi?Tükenmişlik sendromu bir depresyon çeşidi mi?
Depresyon belirtileriDepresyon belirtileri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Burun şekli yüz güzelliğini etkiler mi?

Burun şekli yüz güzelliğini etkiler mi?

Çocuk modasında yeni trendler

Çocuk modasında yeni trendler

“Plastiksiz Bir Dünya.”

“Plastiksiz Bir Dünya.”

Kalp Sağlığınız için kaçınmanız gereken yiyecekler

Kalp Sağlığınız için kaçınmanız gereken yiyecekler

Sıradaki Haber