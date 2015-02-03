Play-Doh hamurdan hayaller yarışması başladı



Dünyanın dört bir yanında her yaştan çocuğun evinde ve okulunda zevkle oynadığı Play-Doh oyun hamurları ve oyun setleri çocukların yaratıcılıklarını ve hayal güçlerini geliştirmesine yardımcı oluyor. Play-Doh ile rengarenk hayal dünyaları kuran çocukların heyecanla beklediği yarışma bu yıl 1 Şubat - 29 Mart tarihleri arasında gerçekleşiyor.



Miniklerin yaratıcılığının değerlendirileceği yarışmanın jüri üyeleri arasında; moda tasarımcısı Arzu Kaprol, gazeteci-yazar Nora Romi, mimar Derin Sarıyer ve şair, yazar, İstanbul Oyuncak Müzesi’nin kurucusu Sunay Akın gibi Türkiye’nin farklı sanat dallarından yaratıcı isimler yer alıyor.



4-7 yaş arasındaki çocukların katılımına açık olan Hamurdan Hayaller Yarışması’na başvurmak için miniklerin Play-Doh oyun hamurlarıyla yaptıkları “sanat eserleri”nin resmini çekip www.hamurdanhayaller.com’a yüklemeleri yeterli. Değerlendirmeler 4-5 ve 6-7 olmak üzere iki yaş kategorisinde yapılacak.



Kazananların 20 Nisan’da açıklanacağı 11. Play-Doh Hamurdan Hayaller Yarışması’nda her yaş grubunun birincilerini iPad 2; ilk 3’e girenleri ise boylarınca oyuncak bekliyor.