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12.12.2019 - 11:27 |

Plazaların ortasında çiçek şöleni

Rengarenk çiçeklerle donanacak olan Akmerkez FloralFest’te kendini şımartmak, ruhunu doyurmak ve sevdiklerini mutlu etmek isteyen herkesi bekliyor. Plazaların arasına doğanın mis kokusunu getirecek olan festival, 13-15 Aralık tarihlerinde gerçekleşecek. Yılbaşı konseptiyle hazırlanan birbirinden özel buketlerin, çiçekli lezzetlerin, aranjman dahil çeşitli atölyelerin ve çok daha fazlasının yer alacağı bu rengarenk festival tüm Akmerkez misafirlerine ücretsiz olarak açık olacak.

Plazaların ortasında çiçek şöleni

Doğanın en güzel kokulu çiçekleri en özel tasarımlarla 13-15 Aralık tarihleri arasında Akmerkez'de FloralFest’te buluşuyor. Birbirinden özel buketlerin yanı sıra nadir bulunan bitkilerin de yer alacağı festivalde, ruhunu doyurmak isteyen her doğasever davetli.

Tasarımcıların hazırladığı özel dekorlar, satış standları, çiçekli atölyeler, yılbaşına özel çiçekli lezzetler ve ev dekorasyonu için ilham olacak özgün fikirlerle dolu FloralFest tüm Akmerkez misafirleri için ücretsiz olarak gerçekleşecek. FloralFest’in detaylı programı Akmerkez’in resmi instagram hesabı üzerinde paylaşılacak.

 

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