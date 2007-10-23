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    HaberlerEtkinlikPolisiye tartışıldı
    23.10.2007 - 00:00 |

    Polisiye tartışıldı

    “Toplumun Aynası Polisiye” başlıklı, İsveçli ve Türk polisiye yazarları sempozyumu İsveç Araştırma Enstitüsü’nde gerçekleşti.

    ZEYNEP TUĞSUZ

    26. Tüyap Kitap Fuarı öncesi yazarlar, suçu konu alan polisiye romanlara olan ilginin günden güne artmasının nedenlerini masaya yatırdı.
    Ahmet Ümit’in moderatörlüğündeki sempozyuma Türkiye’den Pınar Kür, İsveç’ten Marie Peterson, Hakan Nesser, Mikael Niemi, Karin Alvtegen ve İnger Frimansson katıldılar. Sempozyumun sonunda yazarlar polisiye romanların çok okunmasının sebebinin, bu türün toplumun gerçek bir yansıması olduğuna karar verdi.
    Tartışmadan, suç olgusunun her insanın içinde yaşayan bir gerçeklik olmasının bu türe olan ilgiyi tetiklediği sonucu ortaya çıkarken, hayatın gerçekliklerini yansıtmaya devam ettiği sürece polisiye romanlara olan ilginin azalmayacağı bir kez daha vurgulandı.

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