Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi’nde (SSM) 24 Mayıs’ta açılan “Karşıdan Karşıya-MÖ Üçüncü Bin’de Kiklad Adaları ve Batı Anadolu” sergisinin yankıları sürüyor. SSM’nin çabasıyla Türkiye ve Yunanistan’dan bir araya getirilen eserlerin yer aldığı sergi, bu kez The New York Times gazetesinde yer aldı.

The New York Times, International Herald Tribune ve The Guardian gibi yayınlardaki makaleleriyle tanınan Susanne Fowler tarafından kaleme alınan haberde, Batı Anadolu ile Yunan uygarlığı arasında 5 bin yıl öncesine uzanan etkileşimi ortaya koyan serginin iki ülke arasındaki barışa sağladığı katkı üzerinde duruldu.

SSM Müdürü Dr. Nazan Ölçer’in “Ortak geçmişimizin günümüze kadar kalabilen verilerini sunarken, bu örneğin uzun yılların önyargı tortularını aşmaya ve bu geçmişten beraberce gurur duymaya bir davet olmasını arzu ettik” sözlerine yer verilen haberde, sergilenen eserlerin bir araya gelmesi politik bir mucize olarak değerlendirildi. Ayrıca serginin iki ülkenin en önemli kültür kurumlarını bir araya getirdiği belirtildi.



28 Ağustos’a kadar gezilebilir

Haberde, uzun yıllar Ege Denizi’nin iki yakasını buluşturan tek ulaşım aracı olan ve Ankara Üniversitesi Sualtı Arkeolojik Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin aslına uygun olarak inşa ettiği, Boris Micka tarafından tasarlanan özel ışık efektlerinin kullanıldığı bölümde sergilenen 14 metrelik Kiklad teknesine de değinildi.

Türkiye’deki müzelerle Atina Milli Arkeoloji Müzesi, N. P. Goulandris Vakfı Kiklad Sanatı Müzesi’nden gelen eserlerin yer aldığı “Karşıdan Karşıya-MÖ Üçüncü Bin’de Kiklad Adaları ve Batı Anadolu” sergisi, SSM’de 28 Ağustos’a kadar gezilebiliyor. Yurtiçinde ve yurtdışında büyük ilgi gören serginin, ekim ayı sonuna kadar uzatılması için gerekli çalışmalar sürdürülüyor.