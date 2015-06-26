Pop-up Kadıköy hafta sonu pazarı
Kadıköylü yerel üreticilerin birbiriyle tanışmasını, sosyalleşmesini ve dayanışmasını sağlama amacıyla kurulan Pop-Up Kadıköy’ün Tasarım Pazarı, 27-28 Haziran 2015'teki Hafta Sonu Pazarı ile Saint-Joseph'liler Derneği'nde!
İki güne de farklı tasarımcıların katılacağı Hafta Sonu Pazarı'nda 50'den fazla Kadıköylü tasarımcı yer alacak. Brunelle Moda'dan yiyecek ve içecekler, Erenköy Şerbetçisi'nden şerbetler, Chocomela'dan çikolatalar ile Sömürüsüz Mutfak'tan vegan yemek standları sayesinde iki gün boyunca gözümüz ve karnımız doyacak, sivil örgütlerin standlarıyla kendilerine destek sağlama imkanımız olacak.
Haziran ayının son hafta sonunu mutlaka bize ayırın, tatile sonra çıkın!
Yer: Saint-Joseph'liler Derneği
Adres: Dr. Esat Işık Caddesi No: 66/24 Kadıköy Moda
Tarih: 27-28 Haziran 2015
Başlangıç: 11.00-20.00
KATILIMCILAR
1. GÜN // 27 HAZİRAN 2015 // CUMARTESİ
Atölye Butka
Atölye YETİ
Barbo // work+shop
Big Baboli Print House
Burcu Okut Jewellery
Coconart
Duygu Faga
cddlook
Envanter Heritage&Co
Ionera Design
MKNK Clothing
Mozza Design
Muçs Atelier
Mutant Power
Pàp
Paper Print Etc.
Pixelartland
Sarıgaga Yayınları
Sinek Sekiz Yayınevi
White Green Eco Friendly Laundry Soap
Zuluistanbul
Özgür Kazova
2. GÜN // 28 HAZİRAN 2015 // PAZAR
49/50
Agarapati
Bee Design & Flower Shop
Beetamin
Bobarova
Calyx
CooDesign
Dapperz
Dodo Seramik Atölyesi
hoşaf
Katu
Kivi Atölye
Kök Tasarım
Kutu Butik
Lelape
Masurabutik
MUMMU
Paka Concept
Patita / Moda127
Shoebill
Soi Studio
Tülin Edgüer
Yeni Klasör
Yemekler Brunelle Moda, Chcomela ve Sömürüsüz Mutfak'tan, içecekler ise Erenköy Şerbet'ten olacak.
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