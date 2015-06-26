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    HaberlerEtkinlikPop-up Kadıköy hafta sonu pazarı
    26.06.2015 - 10:50 |

    Pop-up Kadıköy hafta sonu pazarı

    Kadıköylü yerel üreticilerin birbiriyle tanışmasını, sosyalleşmesini ve dayanışmasını sağlama amacıyla kurulan Pop-Up Kadıköy’ün Tasarım Pazarı, 27-28 Haziran 2015'teki Hafta Sonu Pazarı ile Saint-Joseph'liler Derneği'nde!

    Pop-up Kadıköy hafta sonu pazarı

    İki güne de farklı tasarımcıların katılacağı Hafta Sonu Pazarı'nda 50'den fazla Kadıköylü tasarımcı yer alacak. Brunelle Moda'dan yiyecek ve içecekler, Erenköy Şerbetçisi'nden şerbetler, Chocomela'dan çikolatalar ile Sömürüsüz Mutfak'tan vegan yemek standları sayesinde iki gün boyunca gözümüz ve karnımız doyacak, sivil örgütlerin standlarıyla kendilerine destek sağlama imkanımız olacak.

    Haziran ayının son hafta sonunu mutlaka bize ayırın, tatile sonra çıkın!

    Yer: Saint-Joseph'liler Derneği

    Adres: Dr. Esat Işık Caddesi No: 66/24 Kadıköy Moda

    Tarih: 27-28 Haziran 2015

    Başlangıç: 11.00-20.00

    KATILIMCILAR

    1. GÜN // 27 HAZİRAN 2015 // CUMARTESİ

    Atölye Butka

    Atölye YETİ

    Barbo // work+shop

    Big Baboli Print House

    Burcu Okut Jewellery

    Coconart

    Duygu Faga

    cddlook

    Envanter Heritage&Co

    Ionera Design

    MKNK Clothing

    Mozza Design

    Muçs Atelier

    Mutant Power

    Pàp

    Paper Print Etc.

    Pixelartland

    Sarıgaga Yayınları

    Sinek Sekiz Yayınevi

    White Green Eco Friendly Laundry Soap

    Zuluistanbul

    Özgür Kazova

    2. GÜN // 28 HAZİRAN 2015 // PAZAR

    49/50

    Agarapati

    Bee Design & Flower Shop

    Beetamin

    Bobarova

    Calyx

    CooDesign

    Dapperz

    Dodo Seramik Atölyesi

    hoşaf

    Katu

    Kivi Atölye

    Kök Tasarım

    Kutu Butik

    Lelape

    Masurabutik

    MUMMU

    Paka Concept

    Patita / Moda127

    Shoebill

    Soi Studio

    Tülin Edgüer

    Yeni Klasör

    Yemekler Brunelle Moda, Chcomela ve Sömürüsüz Mutfak'tan, içecekler ise Erenköy Şerbet'ten olacak.

    İletişim

    www.facebook.com/popupkadikoy

    http://instagram.com/popupkadikoy

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