Pop-up Kadıköy hafta sonu pazarı

İki güne de farklı tasarımcıların katılacağı Hafta Sonu Pazarı'nda 50'den fazla Kadıköylü tasarımcı yer alacak. Brunelle Moda'dan yiyecek ve içecekler, Erenköy Şerbetçisi'nden şerbetler, Chocomela'dan çikolatalar ile Sömürüsüz Mutfak'tan vegan yemek standları sayesinde iki gün boyunca gözümüz ve karnımız doyacak, sivil örgütlerin standlarıyla kendilerine destek sağlama imkanımız olacak.

Haziran ayının son hafta sonunu mutlaka bize ayırın, tatile sonra çıkın!

Yer: Saint-Joseph'liler Derneği

Adres: Dr. Esat Işık Caddesi No: 66/24 Kadıköy Moda

Tarih: 27-28 Haziran 2015

Başlangıç: 11.00-20.00

KATILIMCILAR

1. GÜN // 27 HAZİRAN 2015 // CUMARTESİ

Atölye Butka

Atölye YETİ

Barbo // work+shop

Big Baboli Print House

Burcu Okut Jewellery

Coconart

Duygu Faga

cddlook

Envanter Heritage&Co

Ionera Design

MKNK Clothing

Mozza Design

Muçs Atelier

Mutant Power

Pàp

Paper Print Etc.

Pixelartland

Sarıgaga Yayınları

Sinek Sekiz Yayınevi

White Green Eco Friendly Laundry Soap

Zuluistanbul

Özgür Kazova

2. GÜN // 28 HAZİRAN 2015 // PAZAR

49/50

Agarapati

Bee Design & Flower Shop

Beetamin

Bobarova

Calyx

CooDesign

Dapperz

Dodo Seramik Atölyesi

hoşaf

Katu

Kivi Atölye

Kök Tasarım

Kutu Butik

Lelape

Masurabutik

MUMMU

Paka Concept

Patita / Moda127

Shoebill

Soi Studio

Tülin Edgüer

Yeni Klasör

Yemekler Brunelle Moda, Chcomela ve Sömürüsüz Mutfak'tan, içecekler ise Erenköy Şerbet'ten olacak.

İletişim

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