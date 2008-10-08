Popkomm 2008 başladı!

Neumann, festivalin açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye’nin konuk ülke seçilmesinin çok güzel bir karar olduğunu belirterek, Türk sanatçıların bu festivale zamanında katılmalarını sağlamak amacıyla kendisinin de Dışişleri Bakanlığı nezdinde girişimde bulunduğunu anlattı.

Türk müziğinin büyüleyici, kültürler arası bir ara bulucu ve çok dinamik olduğunu ifade eden Neumann, Türklerin ve Almanların son olarak Avrupa Futbol Şampiyonası sırasında bir arada çok güzel şekilde birlikte yaşayabildiklerini gösterdiklerini, ancak birbirleri hakkında daha çok şey öğrenmeleri gerektiğini, bunun için de müziğin önemli bir rol oynadığını kaydetti.

Neumann, Frankfurt’ta gelecek hafta açılacak ve Türkiye’nin onur ülkesi olduğu Kitap Fuarı’nda düzenlenecek olan Alman-Türk Kültür Şöleni’nin açılışını da yapacağını sözlerine ekledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Nihat Gül de Türk müziğinin renkli değerlere sahip olduğunu, Türkiye’nin bu yıl Popkomm’da konuk ülke olarak yer almasının onur verici olduğunu belirterek, etkinliğin Türklerin yoğun olarak yaşadığı Almanya’nın başkenti Berlin’de düzenlenmesinin de ayrı bir sevinç kaynağı olduğunu söyledi.

Gül, burada kendilerini misafir değil, ev sahibi gibi hissettiklerini, 3 gün boyunca çok sayıda Türk sanatçıyla birlikte Türkiye’nin tüm renklerini ve birikimini canlı performanslarla sunmaya çalışacaklarını belirtti.

Telif hakları konusunda da Gül, bu konuda Türkiye’de önemli gelişmelerin kaydedildiğini, önemli değiliklikler yapıldığını, ok güzel bir kanuna sahip olduklarını, ancak uygulamanın zaman aldığını ifade etti.

Berlin Eyaleti Ekonomi Bakanı Harald Wolf da konuk ülke olan Türkiye’nin müziği hakkında bilgi sahibi olunabilmesi için bu festivalin önemli fırsat sunduğunu söyledi.

Neumann, festivalin açılışından sonra Kültür ve Turizm Bakanlığı standını ziyaret ederek, burada Gül ve diğer yetkililerle bir süre sohbet etti. Festivalin açılışına, Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürü Abdurrahman Çelik, Bağlantılı Hak Sahibi Fonogram Yapımcıları Meslek Birliği MÜYAP Başkanı Bülent Forta, Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği MESAM Başkanı Ali Rıza Binboğa, Türkiye’nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Acet, Berlin Başkonsolosu Ahmet Nazif Alpman ve çok sayıda kişi katıldı.

50 ülkeden 843 şirketin katıldığı festivalde Türkiye de toplam 200 metre karelik alanda 48 şirketle yer alıyor. Festival çerçevesinde Berlin’de çeşitli yerlerde müzik grupları konserler verecek.

Popkomm 2008, 10 Ekime kadar ziyaretçilere açık kalacak.

