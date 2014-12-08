Portaxe'de muhteşem yılbaşı partisi

Ati Hala’nın eğlenceli Showları, İzzet Yakar DJ’leri ile sabahın ilk ışıklarına kadar dans ve daha pek çok sürpriz…

İstanbul yeni yıla hazırlanıyor… Sokaklar ışıl ışıl, vitrinler kırmızıya büründü… Yeni yıl hediyeleri alınmaya başlandı. Yepyeni umutlarla başlanacak bir yıla daha merhaba demeye çok az zaman kaldı.

Yeni yıla nasıl girilirse tüm yılın öyle geçeceğine dair olan inançla, davetlerin büyülü dünyası Portaxe ve Portaxe Shine’da çok özel bir program hazırlandı.

Portaxe’te eğlenceli performansıyla Arto Sahne alacak, Portaxe Shine’da sevilen şarkılarıyla Sibel Alaş… Her iki salonda da Ati Hala yaptığı taklitler ve farklı showlarıyla izleyenleri gülmekten kırıp geçirecek. İzzet yakar DJ leri ise özel repertuarlarıyla gecenin ilerleyen saatlerinde çalmaya başlayacak ve eğlence sabahın ilk ışıklarına kadar devam edecek.

Özel yılbaşı menüleri, gece yarısı ikramları ve daha pek çok sürprizle 2015 Portaxe’te karşılanıyor…

Her yıl birbirinden ünlü sanatçılara ev sahipliği yapan Portaxe ve Portaxe Shine bu yıl da 31 Aralık gecesi için iki ayrı salonda sahne alacak Arto ve Sibel Alaş performansıyla birlikte konuklarına pek çok farklı seçenek sunuyor.

Özel yılbaşı menüsü ya da tercihe göre sadece içecek menüsü, gece yarısı ikramları ve daha pek çok sürpriz.. Masa ya da stand gibi her talebe cevap verebilecek seçenekler hazır. Portaxe ve Portaxe Shine’da yeni yıl partisi yine uzun yıllar akıllardan çıkmayacak bir geceye dönüşecek.

Ayrıca her iki mekanda da her bütçeye uygun pek çok alternatif bulunuyor. Portaxe’te Stand fiyatları 195 TL, yemekli masa alternatifleri 295 TL’den, Portaxe Shine’da ise Stand 150 yemekli masa alternatifleri ise 225 TL’den başlıyor.