Prens Charles ilk moda koleksiyonunu çıkarıyor

Eda Özdemir - PembeNar Özel

İngiliz Kraliyet tahtının Kraliçe Elizabeth'ten sonraki sahibi Prens Charles, moda koleksiyonu çıkarmaya hazırlanıyor. Prens Charles imzalı hem erkek hem de kadınlara hitap edecek kapsül koleksiyon kraliyetin hayırseverlik kuruluşu olan The Prince's Foundation ve Yoox Net-a-Porter iş birliği çatısı altında buluşuyor.

"The Modern Artisan" adlı koleksiyon yüksek teknolojiye sahip sürdürülebilir üretim ve geleneksel tekstili bir araya getirmeyi amaçlıyor. Koleksiyon gelecek yaz hazır olacak ve Sonbahar/Kış sezonu için hazırlanan koleksiyonuyla çıkış yapacak.

Yoox Net-a-Porter Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Federico Marchetti, koleksiyonunun İtalya'da tasarlandığını ancak üretiminin İngiltere'de yapılacağını açıkladı.

Koleksiyondan elde edilen tüm gelir The Prince's Foundation'a aktarılacak.