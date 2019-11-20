Burun Eğriliği Ameliyatı

Burun eğriliği (deviasyon) ve tedavi yöntemleri

Kemik ve kıkırdaktan oluşan septum, burun deliklerinin arasında yer alan ve burun boşluğunu ikiye ayıran yapıya verilen addır.

Septumdaki şekil bozuklukları burun tıkanıklıklarının en sık rastlanan sebeplerindendir.

Normalde düz ve ince bir yapıya sahip olan septumdaki bu eğriliği ise deviasyon olarak tanımlamaktayız. Bu eğrilik burundaki solunumu zorlaştırmakta, hatta imkansız hale getirmektedir. İleri seviye eğriliklerde aynı zamanda şekil bozukluğuna da sebep olan septum, septoplasti adı verilen bir ameliyat ile düzeltilmektedir.

Her zaman bahsettiğimiz gibi burnun için ve dışı bir bütündür ve bir arada ele alınmalıdır. Yapılan bu düzeltme ameliyatları öncesinde hastanın estetik kaygıları da göz önüne alınarak, doğru bir planlamanın yapılması şarttır. Yapılan bu ameliyat sonrasında tekrar bir estetik operasyona ihtiyaç duyulması halinde, artık ikinci operasyon revizyon rinoplasti olarak adlandırılacaktır ve işlem daha karmaşık hale gelecektir.

Genel anestezi altında gerçekleştirilen deviasyon operasyonu ile septum olması gerektiği şekile getirilmektedir ve burun deliklerinin olabildiğince simetrisi sağlanmaktadır.



Deviasyon ameliyatı sonrasında

bunları yapmaya / yapmamaya özen göstermelisiniz…

Operasyon sonrasında burnunuzu bir yere çarpmamaya özen gösterin.

Ameliyattan sonra burnunuzu bir yere çarpmamaya, burnunuzu hareket ettirmeye özen gösterin.

İlk bir hafta sümkürmekten kaçının.

Ameliyat sonrasında özellikle ilk 72 saatte sıklıkla soğuk kompres uygulayınız.

Hapşırmanız gerektiğinde kesinlikle ağzınız açık olarak hapşırın

İçeçeklerinizi pipet ile içmeye özen gösterin.

Şişlik operasyon sonrasında 3. Günde en üst seviyesine ulaşacaktır ve hızla inmeye başlayacaktır. Yatarken başınızı ikinci bir yastıkla desteklemeniz ve kalp hizasından 30 derece yukarıda tutmanız, daha az şişmeyi sağlayacaktır.

Burun için kabuklarınızı kesinlikle elinizle çıkarmayınız ve düşmesini bekleyiniz.

Ilık su ile banyo yapmaya özen gösteriniz.

Prof. Dr. Selçuk İnanlı

KBB ve Yüz Cerrahisi Uzmanı

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