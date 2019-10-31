Jinekomasti Ameliyatı Üzerine

Ergen ya da yetişkin erkeklerde östrojen ve testosteron hormonlarındaki dengesizlik nedeniyle meme dokusunun normalden fazla büyümesine jinekomasti adı verilir. Jinekomasti hem tek hem de çift meme de birden meydana gelebilir. Ayrıca bu durum yeni doğmuş bebeklerde ve yaşlılarda da fizyoloik olarak gözlemlenebilir.

Jinekomasti bazı durumlarda memede ağrıya neden olabilir. Antibiyotik, kalp ilaçları, anksiyete ilaçları, AIDS ve kemoterapi ilaçları, kalp hastalıklarını gidermeye yönelik bazı ilaçlar da jinekomastinin ortaya çıkmasını sağlayabilir. Bunların dışında jinekomasti ve böbrek hastalıklarının sonucu olarak da görülebilir.

Jinekomasti Ameliyatı Nasıl Gerçekleştirilir?

Jinekomasti tedavisi ameliyat ile ya da liposuction ile gerçekleştirilebilir. Ameliyatta en sık kullanılan yöntem eksizyonel tedavidir. Bu tedavide meme başının etrafında yer alan koyu bölgeye açılan kesiden fazla doku ve deri alınır.

Genel anestezi altında gerçekleştirilen ameliyat yaklaşık olarak 1 saat sürer. Ameliyat sonrasında meme etrafında oluşan iz kalıcı değildir.

Liposuction da ise yaklaşık olarak 1-2 mm büyüklüğünde kesiler açılmaktadır. Lokal anestezi ile gerçekleştirilen bu yöntemde kesilerden içeri yerleştirilen kateterler ile yağ dokusu emilir. Yaklaşık olarak 2 saat süren bu işlemden sonra izler farkedilmez çünkü bütün işlem çok küçük kesilerden gerçekleştirilir.

Jinekomasti Ameliyatı Sonrası

Liposuction ile gerçekleştirilen işlem sonrasında hastaların evine gitmesinde herhangi bir sakınca bulunmaz. Ancak eksizyonel ameliyatlar genel anestezi yapıldığı için hastaların ameliyattan sonra 1 gün hastanede kalması gerekir.

İlk günlerde ameliyat bölgesinde hafif düzeyde reaksiyonlar ve hassasiyet meydana gelmesi son derece normaldir. Yaklaşık 2-3 gün sonra kendiliğinden ortadan kalkar ancak hassasiyetin ortadan kalkması birkaç haftayı bulabilir. Ameliyattan sonra herhangi bir tıbbi rahatsızlık ya da aşırı kilo değişimi olmadığı sürece jinekomasti tekrar meydana gelmez.

Prof. Dr. Şükrü Yazar

Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı

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