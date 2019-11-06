Kök Hücre Uygulaması Nedir?

Kök hücre uygulamaları son yıllarda en çok tercih edilen doğal gençleşme yöntemlerinin başında gelir. Kök hücreler vücuttaki en değerli hücreler olarak kabul edilir.

Bu hücreler vücudun bulunduğu bölgesindeki hücrelerin şeklini alır. Ayrıca çok hızlı üreme özelliğine sahip olan bu hücreler son yıllarda birçok alanda kullanılmaktadır. Teknolojinin gelişmesi ile beraber çeşitlenen ameliyatsız estetik uygulamalarında da kök hücre uygulamaları büyük avantajlar sağlar.

Enjekte edildiği bölgenin doğal güzelliğini koruyarak gençleşme sağlayan uygulama, özellikle ameliyatsız estetik uygulamalara öncelik veren ya da operasyon için vakit bulamayan kişiler tarafından popüler bir şekilde tercih edilir. Kök hücre uygulaması kişinin kendi vücudundan alınan yağ hücrelerinden yapıldığı için herhangi bir alerjiye de neden olmaz.

Kök Hücre Uygulaması

Kök hücre uygulamasında kişinin kendi vücudundan alınan yağ dokuları kullanılır. Bu yağ dokularından elde edilen kök hücreler hasar giderme ve yenileme amacıyla kullanılır. Kök hücre enjeksiyonu kişinin sağlık durumuna, cerrahın tercihine ve işlemin kapsamına göre farklı anestezi uygulamaları ile gerçekleştirilir.

Enjeksiyon işlemi yaklaşık olarak 2 saat sürer. Kök hücre uygulaması yüz bölgesine, boyuna, dekolte bölgesinde ve ellere uygulanabilir. Bu bölgelerin yanı sıra anti-aging etkisi elde edilmek istenen bölgelerde ve dudak şekillendirme işlemlerinde de kök hücre uygulaması tercih edilebilir. Bu uygulama sonrasında herhangi bir istirahat dönemine ihtiyaç yoktur, kişiler hemen günlük hayatlarına geri dönebilirler.

Kök Hücre Uygulamasının Avantajları Nelerdir?

Enjekte edilen kök hücreler bulundukları bölgede hızlı bir iyileşme sağlar. Ayrıca ciltte parlaklık meydana gelir. Hücrelerin kolajen miktarını arttırması sayesinde hücre yenilenme hızı artmakta ve bu da cildin elastikiyetinin artmasını sağlamaktadır.

Uygulama ciltteki sivilce ve akne izlerinin de giderilmesi için de kullanılmaktadır. Uygulama sonrasında istenen etki kısa sürede ortaya çıkar. Son derece ince iğneler ile gerçekleştirildiği için herhangi bir iyileşme süreci bulunmaz.

Enjeksiyon yapılan yerlerde uygulama sonrasında hafif kızarıklık gibi hassasiyetlerin meydana gelmesi son derece normaldir. Bu etki yaklaşık 1-2 gün içerisinde kendiliğinden ortadan kalkar. İstenen etkinin tam anlamıyla ortaya çıkması için yaklaşık olarak 2-3 haftanın geçmesi gerekebilir.

Prof. Dr. Şükrü Yazar

Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı

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