Yaşlanma Karşıtı Somon DNA

Zaman içerisinde yaşlanma ve çevresel faktörlere bağlı olarak cildin yapısında değişiklikler meydana gelir. Yapısal değişiklikler ve çevresel etkiler cildin kuru ve mat olmasına, zamanla kırışıklıkların ve çizgilerin gözle görülür derecede belirginleşmesine neden olur.

Yeniden Daha Genç Bir Görünüm İçin

Yüzde meydana gelen bu değişiklikler kişide olduğundan daha yaşlı ve yorgun bir ifade yaratır. Somon DNA tedavisi ile zamanın getirdiği bu görünümden kurtulmak ve yeniden genç bir görünüme sahip olmak mümkün.

Somon DNA tedavisi, somon balığından elde edilen DNA moleküllerinin enjekte edilmesi ile gerçekleştirilen bir yöntemidir. Bu içerik aynı zamanda hyalüronik asitle beraber uygulanır.

Somon DNA’sı, ciltte meydana gelen deformitelerin onarımında önemli bir rol oynayarak istenen canlı, dinamik ve sağlıklı görünümün elde edilmesine yardımcı olur.

Nasıl Uygulanır?

Somon DNA cildin orta tabakası olan dermis tabakasına enjekte edilir. Burası cildin üst kısmı için bir taşıyıcı görevi görürken aynı zamanda kan damarları, sinir uçları ve saç foliküllerinin yer aldığı bölgedir. Bu bölgeyi destekleyen fibroblast hücrelerin etkinliğini ve sayısını kaybetmesi yaşlı görünüme neden olur. Enjeksiyon işlemi son derece ince iğneler ile gerçekleştirildiği için herhangi bir anestezi maddesine ihtiyaç duyulmaz.

Kaç Seans Sürüyor?

Ancak hassasiyet durumlarda anestezi kremleri ile hastanın daha konforlu bir uygulama geçirmesi sağlanır. Uygulama 4 seans olacak şekilde gerçekleştirilir. Bu seansların ilkinde cildin nem kazanabilmesi için saf hyalüronik asit enjekte edilir. Bundan iki hafta sonra ise Somon DNA işlemi gerçekleştirilir. İşlem aynı aralıkla bir kez daha uygulanır.

Uygulama Sonrası Etki

Somon DNA işlemi yüz çevresi, boyun ve dekolte bölgesi gibi bölgelere uygulanabilir. İşlem sonrasında istenilen görünüm yaklaşık 1 hafta içerisinde ortaya çıkar. Seanslar sona erdikten sonra ise eskisine göre daha gergin, nemli ve canlı bir cilt meydana gelir. Ayrıca kırışıklıklarda azalmalar görülür. İçeriği doğal olduğu için herhangi bir alerjik etki meydana gelmez. Somon DNA ile elde edilen sonuçlar yüz güldürücüdür.

Prof. Dr. Şükrü Yazar

Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı

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