Progresif-rock grubu KES Babylon'da

Enstrümental progresif-rock grubu KES, 5 Mayıs Salı akşamı “Kamlama” albümünün lansman konseri ile Babylon sahnesine konuk oluyor. Kes’in müziği Meshuggah, Tool gibi grupların hissettirdiği sertliği, gücü ve enerjiyitek bir bütün olarak sunuyor. “Kamlama” enerjisini yeni ile alışılmış olanı bir arada sunabilme gücünden alıyor.Bu perspektiften Kes, son yıllarda Türkiye’de rock kulvarında çıkan en iyi gruplardan birisi olarak öne çıkıyor.

Babylon konser biletleri biletix.com adresinden ve Babylon gişesinden satın alınabiliyor.