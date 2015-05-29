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    HaberlerEtkinlikPsikolog ile Disko Havası
    29.05.2015 - 11:36 |

    Psikolog ile Disko Havası

    Psikolog Dj Cenk Erdem’in, “Psycho Disco” adını verdiği ve ruh halini yükselten disko klasiklerini seçtiği partileri devam ediyor.

    Psikolog ile Disko Havası

    “Unutmak için dans et” sloganıyla 70’ler, 80’ler, 90’lar ve günümüzün en iyi disko hitlerini bir araya getirecek Erdem, 29 Mayıs Cuma gecesi, a’pera'da "Psycho Disco” parti ile dertleri unutmaya çağırıyor.

    Erdem, daha önce Birleşmiş Milletler’in “Dünya Mutluluk günü” için dijital müzik platformu Spotify üzerinden Sony Music işbirliği ile mutluluk uyandıran şarkılar listesi hazırlamıştı. Özellikle disko klasiklerinin mutluluk uyandıran şarkılar olduğunu söyleyen Erdem, 29 Mayıs Cuma gecesi a’pera ‘ya disko tadı getiriyor olacak.

    Adres: a’pera

    Asmalımescit Mah. Nergis Sok. No:8/1 Beyoğlu

    Tel: 0 212 244 45 08

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