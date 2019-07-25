4 Adımda Probleminden Kurtul!

Benzer sorunları yaşayıp bunları nasıl çözeceğinize dair bir fikriniz yoksa size dört adımlı bir yöntemle nasıl çözeceğinizi aktaracağım.

1. adım:

Sorunu belirlemek:

Sorunu belirlemek basit bir adım gibi görünebilir bununla birlikte en önemli adımdır da. Çünkü sorunu belirleme ve dürüst bir şekilde ifade edebilme aslında sorunun kaynağına ulaşmanıza ve bu kaynağa ilişkin duygularınızın farkında olmanızda belirleyici rol oynar.

Örneğin eşinizle anlaşamıyorsunuz, kilo veremiyorsunuz, işyerinde patronunuzla ya da meslektaşınızla problem yaşıyorsunuz. Bu sorunların altındaki kaynak düşündüğünüzden farklı olabilir. Kilo veremiyorsunuz çünkü yemek yediğinizde kendinizi mutlu hissediyorsunuz ve mutsuz hissettiğiniz anlarda bilinçdışı duygusal açlıkla daha çok yiyorsunuz. Eşinizle anlaşamıyorsunuz çünkü duygularınız hakkında ona karşı dürüst değilsiniz, kendinizi tam olarak ifade etmekten kaçınıyorsunuz, kaybetmekten korkuyor ve hayır diyemiyorsunuz. Bu da zamanla size yük oluşturmaya başlıyor. İşyerinde arkadaşınızla problem yaşıyor ve onu suçluyorsunuz. Belki de kendinizi ortaya koyma konusunda çekingen davranıyorsunuzdur.

2. adım:

Hisleri fark etmek:

Sorunun tam olarak ne olduğunu belirlemek duygular ile ilgili bir akış başlatır ve daha cesaretle hislerimizin fakında olmaya başlarız. Hislerin farkında olmak onları tanımamıza hatta kendimizi de tanımamıza yardımcı olur. Duyguları fark ettikçe onları kabul etmeye ve gelip geçici olduklarını anlamaya başlarız. Bu da bir sonraki adımda değişim için bizi hazırlar.

3. adım:

Problemi çözümlemek:

Sorunlar üzerinde çalışmak ve hisleri fark etmek; olanları anlamlandırmaya, oldukları gibi kabul ederek egonun ötesinde, kendimizle ilişkilendirmeden oldukları gibi algılamaya başlamamızı sağlar. Çözümleme dışarıdan bakma yetisini de geliştirir. Sorunlara dışarıdan bakabilme becerisi değişimin nasıl olacağını, değişimlere uygun yeni düzenlemeleri bulmamızı kolaylaştırır.

4. adım:

Bütünleştirmek:

Diğer üç adımdan sonra farkındalık arttıkça değişim de kaçınılmazdır ve bu değişimle gelen yeni düzene uygun davranışlar sergilemek bütünleşme adımıdır. Evinize yeni televizyon aldınız bunu eski kumanda ile idare edemezsiniz, yeni kumanda da farklı tuşların yerini öğrenip ona göre kullanmaya başlarsınız. Bütünleşme budur.

Bir sorun olduğunu kabullenmek ve bunu çözemeye çalışmak her zaman kolay olmayabilir. Çünkü alıştığımız beceriler bizi sorunu çabuk yoldan çözmeye karşı eski tanıdık bildik kalıpları kullanmamıza zorlayabilir. Bunun adı dirençtir. Dirençleri bulup onları kenara ayırmadan bu adımları tam anlamıyla başarmak zordur. Her adımda duraklayarak dirençleri fark ederek ilerlemek mutlaka başarıya götürecektir.

Fark etmek ve yüzleşme cesareti göstermek kendinize olan güveninizin artmasında ve ‘Ben beceremedim’ cümlelerinden ‘Ben bunu çözebilirim’ özgüvenine doğru sizi sürükleyecektir.

Sevgilerimle

Dilek Söylemez

Psikolojik Danışman

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