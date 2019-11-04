İçe mi, Dışa mı Dönüksün?

Analitik psikoloji kuramının kurucusu olan Jung, iki farklı kişilik tipolojisinden bahseder.

-İçe dönükler

-Dışa dönükler

İçselleştiriciler zihinsel olarak daha aktif olup öğrenmeyi seven kişilerdir. Hatalardan ders alır ve içten dışa doğru sorunları çözmeye çalışırlar. Bu durum daha hassas olmalarına neden olur. Daha çok çalışırlarsa daha başarılı olacağı inancını taşırlar. Endişe duymalarının sebebi başkalarını kızdırdıklarında kendilerini suçlu hissetmeleri ve sahtekar görülmekten korkmalarıdır. İlişkideki en büyük kayıpları fazla fedakar olmaları ve başkaları için neler yaptıklarını gördüklerinde de gücenmeleridir.

Dışsallaştırıcılar ise endişelerini hemen bastırmak için düşünmeden hareket ederler. Kendilerine dönmekte zorluk çektiklerinden sorumlu olarak başkalarını suçlama eğilimindedirler. Mutlu olmak için dış dünyada bir şeylerin değişmesi gerektiğine inanırlar. Endişe duymalarının asıl nedeni güven duydukları asıl kaynakların değişecek olmasıdır.

İçe dönükler güçlerini içeriden alırlar. Dünyayı kendilerinin gördüğü gibi algıladıklarından değişime daha dirençlidirler. Dışa dönükler ise değişime açıktır bununla birlikte yargılamaları dışarıda gerçekleşen olaylardan kolaylıkla etkilenir.

Bir insanı içe ya da dışa dönük diye tek bir kavramla açıklamak son derece sakıncalıdır. Ancak ilişkilerde kişilerin özelliklerinden yola çıkarak hareket etmek de iletişimin sağlıklı yürüyebilmesi açısından son derece faydalıdır.

Dilek Söylemez

Psikolojik Danışman

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