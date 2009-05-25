Pusula Şenliği coşturdu!

Yaklaşık 5000 kişinin katıldığı Şenlik’in bu yıl ki konukları; müthiş konser performansıyla Kenan Doğulu, farklı tarzıyla son yılların yıldızı parlayan grubu Dolapdere Big Gang ve Türkiye’nin en başarılı DJ’lerinden Hüseyin Karadayı’ydı.

Konserler dışında temalı partiler, yarışmalar, oyunlar ve turnuvalarla hızını kesmeyen bir eğlence ritmi sunan festivale katılanlar gün boyu yeşilin, güneşin ve genç olmanın tadını çıkardı. Şenlikte Kenan Doğulu’nun muhteşem performansıyla eğlence doruğa ulaştı. Beykent Üniversitesi VIII. İletişim Ödülleri kapsamında 2008’in “En Sevilen” erkek şarkıcı dalında ödül kazanan Kenan Doğulu’nun ödülü Mütevelli Heyet Başkan Vekili Sn. Erkan ÇELİK tarafından kendisine takdim edildi.

Pusula Şenliği’ne katılanlar, Şenlik sponsorlarından Radyo Tatlıses, Radyo Pink, Miller, Cumartesi Şarapları, Mariachi, Binboa’nın düzenlediği birbirinden eğlenceli etkinliklerle keyifli bir gün geçirdi.