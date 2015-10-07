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    HaberlerEtkinlik“R&B GOLD” partisi 8 Ekim’de
    07.10.2015 - 13:24 |

    “R&B GOLD” partisi 8 Ekim’de

    Hip Hop, Neo-Soul, Hot R&B ve tüm zamanların en büyük isimleriyle “R&B GOLD” partisi 8 Ekim’de ünlü ünlü Hip hop ve R&B mekanı Riddim Club ‘ta, R&B fanatiklerini buluşturuyor olacak.

    “R&B GOLD” partisi 8 Ekim’de

    . “Unutmak için dans et” sloganıyla “Psycho Disco” partileriyle mekana disko havası da ekleyen Dj Cenk Erdem bu kez sadece dans klasikleriyle değil mekana şanını veren R&B türünün en büyük hitleriyle DJ kabininde. Erdem, 8 Ekim Perşembe gecesi, “R&B Gold” partisine yüksek enerjili şarkıları ve tüm R&B sevenleri davet ediyor.

      28 Ekim 2019 Magazin Bülteni28 Ekim 2019 Magazin Bülteni
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