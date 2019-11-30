Yeni bir yıl yaklaşırken, ileriye doğru bakmak adettendir. Biz de bu yazıda 2020 için planlama yapmanıza yardımcı olabilecek bazı rehber bilgiler vereceğiz. Öncelikle bazı gezegenlerin geri harekette olduğu zamanlara bakacağız. Gezegenler geri gittiğinde ifade ettikleri konularda yavaşlamalar, tekrarlar ve zayıflıklar gündeme gelebilir. Bu nedenle, böyle dönemlerde ilgili konularda acele etmemek, hazırlık ve düzeltme içinde olmak daha doğru olur.

Önce fırsatları, genişlemeyi, büyümeyi ve ilerlemeyi anlatan Jüpiter ile başlayalım. Jüpiter yılbaşından 18 Şubat’a kadar olan dönemde özellikle hızlı ilerlemekte. Bu dönemde elimizdeki fırsatları kullanma yönünde daha hızlı hareket edebiliriz. Benzer şekilde 2020 sonunda 4 Aralık’tan sonraki dönemde böyle olacak. Ancak Jüpiter 14 Mayıs’tan 13 Eylül’e kadar olan dönemde geri harekette olacak ve özellikle de 29 Haziran – 30 Temmuz arasında en hızlı şekilde geri gidecek. Bu nedenle, ilerleme elde etmek, kendini geliştirmek, eğitim, akademik konular, yabancılar ve yatırımlar yönünde bu dönemde koşullar oldukça bağlayıcı ya da verimsiz olabilir. Bu tarihlerde büyüme yönünde adım atmak yerine, beklentilerimizi minimumda tutmaya, daha sabırlı olmaya bakmalıyız.

Satürn iş ve sorumluluklar konusunda çok önemlidir. Satürn’ün hızlı olduğu dönemlerde inşa etmek ve kararlılık göstermek daha kolay olabilir. Bu dönemlerde uzun vadeli işleri yürürlüğe koymak yerinde olacaktır. Bu nedenle, 27 Ocak’a kadar olan dönem daha uygun görülürken, Satürn’ün geri harekette olacağı 11 Mayıs – 29 Eylül’e kadar olan dönemde iş ve toprağa, yatırımlara yönelik konularda yavaşlamalar, gecikmeler söz konusu olabilir. Özellikle de 2 Temmuz – 9 Ağustos arasında çok daha gerçekçi ve dikkatli olmak gerekebilir.

Aşk, evlilik, güzelliklerle, estetikle ve kadınla ilgili koşulları gösteren Venüs bu yıl 13 Mayıs – 25 Haziran arasında İkizler burcunda geri gidiyor olacak. Bu dönemde evlilikler, nişanlar ya da genel olarak kutlamalar açısından hoş olmayan durumlar gündeme gelebilir. Venüs geri giderken estetik yaptırmak ya da evde güzellik yaratabilecek harcamalara gitmek yarar yerine sıkıntı ve külfet de oluşturabilir.

Yılın ikinci yarısına özellikle dikkat!

Mücadele gezegeni Mars, özellikle niyetlerimiz yönünde ilerleme ve hakkımızı arama konusunda çok önemlidir. Mars gerilediğinde ilerleme de yavaşlar ve işler sarpa sarabilir. Mars’ın geri gittiği dönemlerde iş hayatında yeni projeler başlatmamak gerekir. Bunun yerine olayları kendi sürecinde takip etmek ve hazırlık yapmak yerinde olacaktır. 2020 yılında Mars Koç burcunda geriye gideceği için bu burçta çok uzun süre kalacak. Bu nedenle 28 Haziran ile birlikte gündeme gelen konulara özellikle dikkat etmelisiniz. Koç burcu haritanızda hangi evde yer alıyor ise, o evin konularında sürtüşmeler, huzursuzluklar ve sizi meşgul eden koşullar gündeme gelebilir. Mars 9 Eylül – 14 Kasım tarihleri arasında gideceği için bu döneme özellikle hazırlıklı olmalısınız. Bu tarihler arasında yeni bir şey başlatmak ya da öne çıkmak pek faydalı olmayabilir. Özellikle de 6-18 Ekim arasında hiç aceleci olmamalı, gereksiz çıkışlardan ya da kavgalardan uzak kalmaya bakmalısınız.

Son olarak, Merkür’ün geri gittiği dönemlere de dikkat edelim. Merkür iletişim, görüşmeler, anlaşmalar, yazışmalar, eğitim ve her türlü kararla yakından ilişkili olduğu için, geri gittiği 17 Şubat- 10 Mart, 18 Haziran – 12 Temmuz ve 14 Ekim – 3 Kasım tarihleri arasında istikrarlı karar almak, organizasyonlar ve görüşmeler pek kolay olmayabilir. Bu dönemlerde verilen kararlar, yapılan işler sonra yeniden düzeltilmek durumunda da kalabilir.