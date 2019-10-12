Bu Terazi burcu döneminde ilişkilere yönelik pek çok konu ile karşılaşıyoruz. Birkaç gün önce, 8 Ekim’de Venüs’ün Akrep burcuna ilerlemesi ile birlikte beraberlikler daha yoğun ve tutkulu bir hal almaya başladı. Aşkta durdurulması zor itilimler, müdahil olmak, kontrol etmek ihtiyacı iyice su üstüne çıkabilir. Venüs ve Mars, çekim ve itimin, birleşmenin ve ayrılmanın iki ucu olarak düşünürsek, bu dönemde dikkat çekici bir ilişki içindeler. Venüs Mars’ın burcuna ilerledi, Mars da Venüs’ün burcunda yol alıyor. Astrologlar bu kombinasyonu aşırılıklara gidebilecek, fazla ateşli, tutkulu ve heyecanlı bir kombinasyon olarak nitelendirirler. Birbirinin burcunda olma hali karşılıklı etkileşim olarak adlandırılırken, arzuları ve tutkuları anlatan bu gezegenlerin zararlı oldukları burçlarda olmaları, bu dönemde duygusal alanda fazla etkilenen, aşırılıklara gidebilen, kıskançlık ve karmaşa yaratabilecek koşullar yaratmakta.

Peki, özellikle 1 Kasım’a kadar aşka, sahip olmaya ve değerlerimize yansıyabilecek bu tüketici, zorlayıcı, kimi zaman yakıcı enerjiler yükselen burcunuza göre nelere işaret edebilir, beraber bakalım. Yükselen Koç’lar için aşkta ve evlilikte tartışmaların, ortaklı mallarda problemlerin ya da çekişmelerin olabileceği günlerdeyiz. Başkalarından, karşımızdakilerden gelen talep ve arzulara daha akılcı yaklaşmaya çalışmalıyız. Yükselen Boğa’lar ortaklaşa konularda belirli bir fırsatlar içindeler. Ancak çalışma ortamından ya da sağlıktan kaynaklanabilecek sıkıntılar söz konusu olabilir. Zevklerde aşırıya gitme de bir problem olabilir. Yükselen İkizler için aşkta büyük tutkular, çekilimler ama aynı zamanda tartışma eğilimi de var. Bu dönemde çocuklar da çok uğraştırıcı, yorucu olabilir. Sağlıkla, düzenle ilgili konularda da daha disiplinli olmak gerekir. Yükselen Yengeç’ler de aşkta, yaratıcı alanda, çocuklarla ilgili konularda daha mutlu ve yaratıcı olabilir. Ancak özel yaşamda, evde bazı tartışmalar, huzursuzluklar ya da aşkta kıskançlık sık sık gündeme gelebilir. Yükselen Aslan’lar için bu dönemde konuşmalar, görüşmeler, ziyaretler nedeni ile daha fazla çekişme ve tartışma söz konusu olabilir. Ayrıca kardeşler ve toprağı, evi ilgilendiren konularda ortak kazançlar ya da eve yönelik harcamalar dikkat çekebilir. Yükselen Başak’lar ortaklı işlere, kazançlara odaklanabilirler. Görüşmeler, kontratlar bazı avantajlar da getirebilir. Ancak adil olmak ve dengeli paylaşmak konusunda ya da ortaklı kazançlar içinde gerginlikler de olabilir.

Kuşkusuz yükselen Terazi’ler bu dönemde çok daha hızlı ve kararlı olabilirler. Özellikle maddi alanda, kazançlar yönünde büyük bir iştah söz konusu. Böyle zamanlarda ortaklı işlere ve fazladan harcamalara dikkat etmek en iyisi. Yükselen Akrepler ise aşkta şanslılar ancak başlarını türlü belaya da sokabilirler. İlişkilerden, ortaklıklardan gelen kazançlar kimi zaman zarara da neden olabilir. Fazla iniş çıkışlı, tutkulu bir dönemdeler. Yükselen Yay’lar dikkatlerini sosyal konulara, grup çalışmalarına çevirebilirler. Ancak arkadaş grupları içinde kadın-erkek kavgaları ya da gizli durumlar nedeni ile huzursuzluklar gündeme gelebilir. Yükselen Oğlak’lar bugünlerde iş hayatına daha odaklı olabilirler. Ortaklıkları ve işbirliklerini daha sakin yönetmek durumundalar. İlişkilerden kaynaklanabilecek hassasiyetler iş hayatını huzursuz edebilir. Yükselen Saka’lar bugünlerde uzaklarla ilgili işler ve iş hayatında başkalarını ikna etmek konusunda daha fazla çaba sarf edebilirler. İş hayatındaki ilişkileri, bağları daha iyi yönetmeye çalışmalılar. Yükselen Balık’lar ise ortaklı işlerde, miras, borç, alacak ve banka işlerinde bazı masraflar ya da gereksiz harcamalar içine girebilirler. Uzaklar, yolculuklar da bu konularla bağlantılı olabilir.