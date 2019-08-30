Başak’ta yeniay nelere işaret ediyor?

Dün Başak burcunda yeniay gerçekleşti. Önümüzdeki iki hafta boyunca gündeme gelebilecek konulara baktığımızda çok hızlı, keskin ve kararlı gelişmelerin öne çıkabileceği görülüyor. Yeniay savaş gezegeni Mars ile birleşmekte. Bu görünüm daha sakınımlı, özenli ve sakin düşünebilmeyi de gerektirmekte. Mars etkisi gündeme geldiğinde olaylar hızlanır ve hararet kazanır. Böyle bir dönemde istek ve arzularımız yönünde daha girişimci, mücadeleci ancak huzursuz da olabiliriz. Bizi öfkeye ya da sert tepkiler vermeye iten nedenlere dikkat etmeliyiz.

Kuşkusuz bu dönemde iş ve çalışma konularına, organizasyonel işlere daha çok odaklanacağız. Çok daha çalışkan ve hızlı olabiliriz. Beraber çalıştığımız ya da bize hizmet eden kişilerle ilgili konulara dikkat edelim. Bu dönemde düzen, sağlık ve hizmet içeren konularda daha hızlı karar vermek durumundayız. İçinde Mars olan bu yeniay, ülkemizin 3. evinde gerçekleştiği için bu dönemde özellikle sınırdaş komşularla ilgili gerginlikler karşısında önemli gelişmeler söz konusu olabilir. Komşulardan kaynaklanabilecek huzursuzluklara dikkat etmek gerekecek.

Yeniayın Uranüs’le uyumlu açıda olması bu dönemde hayatımıza yenilik ve reform getirebilecek konularda daha başarılı olabileceğimizi gösteriyor. Böyle zamanlarda özellikle pratik alanda farklı uygulamalara yer verebilir ve yeteneklerimizi ortaya koyabiliriz. Ancak Pluton’un yaptığı açı nedeni ile kurallar ve sorumluluklar alanında belirli konulara çok fazla odaklanacağımız ve baslı hissedeceğimiz de anlaşılmakta.

Yükselen burcunuza göre…

14 Eylül’e kadar olan dönemde yükselen Koç’lar kendilerini geliştirme ve uzaklarla ilgili konularda olumlu fırsatlar bulabilirler. Ancak iş ortamına, çalışma konularına, düzen, organizasyon ve sağlık konularına daha sakin yaklaşmaları gerekmekte. Yükselen Boğa’lar finansal konulara, bağlayıcı ve kimi zaman endişe yaratabilecek koşullara dikkat etmeliler. Bu dönemde çocuklar, aşk hayatı ve masraf çıkabilecek pek çok alanda daha sakin hareket edilmeli. Yükselen İkizler karşıt durumlarda daha sakin olmalı ve ilişkilerini dengeye sokabilmeli. Bu dönemde evde çok hareket ve meşguliyet var. Bitişler ve başlangıçlar dikkat çekmekte. Yükselen Yengeç’ler iş ortamına yoğun ama bereketli bir dönemdeler. Eğitim ve yabancılarla ilgili işler meşgul edici olabilir. Zihinsel alanda çok aktif olabilecekleri bir dönemdeler. Yükselen Aslan’lar aşkta ve yaratıcı alanda kendilerini daha iyi ifade edebilirler. Ancak artan harcamalara ve iş hayatına daha fazla dikkat etmeliler. Yükselen Başak’lar bir yandan evle, aile igili işlerle ilgilenirken, çok hızlı ve girişimci olabilecekler. Yeni başlangıçlar ve girişimler var.

Yükselen Terazi’ler açısından görüşmeler, yakın çevrede hareketlilik, eğitim ve yolculukları temaları vurgulanırken, kontrol edilemeyen olaylara, sağlık ve iş ortamına ait bazı huzursuzluklara da dikkat etmek gerekebilir. Yükselen Akrepler bu dönem maddi kazançlar ve iş hayatında destekler açısından önemli imkanlar, şanslar yakalayabilirler. Aynı zamanda gruplar, takım çalışmaları ve arkadaşlıklar açısından da hızlı bir dönemde olacaklar. Yükselen Yay’lar bu dönemde girişimlerde bulunmakta ve kendilerine güvenmekte daha kararlılar. Aynı zamanda iş hayatında ve kariyer alanında kendilerini göstermek durumundalar. Yükselen Oğlak’lar açısından bazı öngörülemeyen ya da gizli kalan koşullar söz konusu. Ancak bu dönemde uzaklar, yabancılar ve eğitimle ilgili konularda da hızlı ve mücadeleci olabilirler. Yükselen Saka’lar açısından gruplar içinde destek ve sosyal açıdan daha hareketli bir süreç söz konusu. Ancak gerek borç alacak, gerekse eşin parasal durumu, bazı korku ve endişe yaratabilecek stresli durumlar söz konusu olabilir. Yükselen Balık’lar iş hayatında önemli imkanlara ve şanslara sahipler. Ancak bu dönemde kendilerini göstermek için ortaklıklar, evlilik ve ilişkiler alanında da akılcı davranmak ve eleştirilere açık olmak gerekiyor.