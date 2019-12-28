Değişime kendimizden başlayabiliriz

Yılın bu son yazısında daha çok kendimize zaman ayıralım. 2020 hayatımızda ne gibi değişikliklere işaret ediyor ? Bulunduğumuz koşullarda ne tür değişiklikler olmasını istiyor ve hangi yeni amaçlar üzerinde duruyoruz ? Çoğunlukla hayat karşısında bir bekleme durumundayız. Bir takım şeyler gerçekleşsin, biz de istediklerimize kavuşabiliriz mantığı ile düşünebiliriz. Ancak 2020 bu bakımdan hiç de armut piş ağzıma düş diyebileceğimiz bir yıl gibi gözükmüyor. Tam tersine daha fazla çaba göstermeye, kararlı davranmaya davet ediyor. Hayatımızdaki en güçlü ve dönüştürücü adımlar, hep içimizden gelen istek ve arzularla öne çıkar. Dışarıdan zorlanarak yapılan işler uzun vadede bize çok şey bırakmazlar ya da kısa süreliğine bizi meşgul ederler.

Hayatımızda şikayet ettiğimiz ve bizim elimizde olan konuları bir kağıda yazalım. Bunları yeni yıl dilekleriniz gibi de düşünebilirsiniz. Ancak dilekte bulunmak, edilgen bir eylemdir. Halbuki bu yıl şikayet ettiğimiz ya da değiştirmeye çalıştığımız şeyleri yenilemek ve yeni bir döngü yaratmak için çok güçlü imkanlar var. İçimizde bir simya, bir dönüşüm yaratabiliriz. Bunu dışarıdan dayatmalarla değil, kendi kendimize dönerek, kararlı ve odaklı bir şekilde gerçekleştirmemiz mümkün. Daha önceki yazılarımızda da değindiğimiz gibi, Ocak ayında, Satürn ve Pluton Oğlak burcunda birleşiyorlar. Bu iki gezegenin yan yana gelişi zaruri değişimi gösterir. Böyle bir dönemde, değişimin pasif nesnesi olmaktansa, aktif öznesi olmayı seçebiliriz. Kimi zaman olaylar bizi esir alır ve elimizi kolumuzu bağlayabilir. Bir türlü aşamadığımız engeller ya da korkularımız olabilir.

Astroloji’nin bize yararı içimizdeki değişimi anlamamıza, kendimizi aynada daha kolay şekilde görmemize dayanır. Hayatımızda yeni bir dönem başlatmak istiyor isek, önce kendimize aynada açık ve dürüst bir şekilde bakabilmeliyiz. Çoğumuz bu aşamada önemli içsel engeller ya da dirençle karşılaşırız. Yine çoğumuz kendini pek değiştirmek istemez, dışsal şartların değişmesini bekler. Halbuki, değindiğimiz gibi, 2020 yılında olayları sadece kendi akışına bırakarak, tembellik yaparak, ya da pasif bir şekilde izlemeye devam edersek, bu yeni sürecin mimarı olamayız. Tam tersine, kendimizi kurban ya da çaresiz bir vaziyette dahi bulabiliriz.

Bu yıl hayatımızı yeniden şekillendirmek yönünde çok daha kararlı ve cesur bir şekilde hareket edebiliriz. Kendi başımıza başlatacağımız değişiklikler, dış dünyada da yansıma bulacak ve bize önemli işaretler verecektir. Bunu hayatımızın her alanında deneyebiliriz, sağlık, ilişkiler, iş hayatımız, maddi gerçeklerimiz. Tüm bu konular önce kendimiz ile daha iyi yüzleşmeyi ve artık çok katılaşmış, fosil haline gelmiş duygusal ve zihinsel kalıplarımızı görmeye ve bunları geride bırakma yönünde bir aksiyona girmemizi istiyor. Tıpkı kimyasal bir süreç yaratmak gibi, bu yıl kendimizi yenileyebilecek önemli başlangıçlar için ruhumuzun kimyasını harekete geçirebiliriz. Yeni yılın hepinize daha mutlu, sağlıklı ve keyifli zamanlar ve güçlü değişimler getirmesi dileği ile.