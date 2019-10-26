İçine girdiğimiz dönemde bizi düşüncelerimizde derinleştirecek, daha yoğun bir iletişim sağlamamıza işaret olabilecek temalar var. Merkür bugünlerde yavaşladı ve 31 Ekim’de Akrep burcunda geri gitmeye hazırlanıyor. Bu süreçte Merkür Güneş ile iç kavuşum yapacak ve bu olay 11 Kasım’a denk geliyor. Merkür’ün Güneş’le iç kavuşumu her zaman geri hareketinde gerçekleşir ve bu fenomen astrolojik açıdan içsel bir değerlendirmeyi, düşüncelerimizde kuluçka dönemini temsil eder. Böyle zamanlarda düşünsel bir hazırlık ve bekleme döneminde olabiliriz. Tanrıların habercisi Merkür gökyüzünde görülmediği için, iletişimde, açık anlatımlarda, ifadede zorluklar ve yanlışlıklar gündeme gelebilir. Özellikle daha sübjektif ve derin düşünce süreçlerinden geçtiğimiz bir dönemde olacağız. Akrep burcundaki Merkür daha sorgulayıcı, kurcalayıcı ve gizli, sırları açığa çıkarmak üzere hareket edebileceğimizi, aynı zamanda bu tür gizli, saklı durumların da gündemimize daha sık gelebileceğini göstermekte.

Bildiğiniz gibi, Akrep sağır, sessiz burçlardan birisidir. Bu burçlar (Yengeç, Akrep ve Balık) ses çıkartmazlar ve açık konuşmaktan ziyade sessiz dururlar. Dolayısı ile Merkür’ün sessiz bir burçta geri gidecek olması, daha sezgisel, daha gizleyici ve derine inen bir zihinsel süreçten geçeceğimizi anlatmakta. Üzerinde çalıştığımız konuyu net bir biçimde anlatmamız pek kolay olmayabilir. Pek çok şey kapalı kalabilir, kolayca anlaşılamayabilir. Gizli görüşmeler ya da gizli bir iletişim söz konusu olabilir.

9 Aralık’a kadar sürecek olan bu dönemde, 12 Kasım dolunayı özellikle bilgilerin ifşa olması ya da netleşmesi açısından önem taşıyor. Merkür’ün Güneş’le iç kavuşumuna da yakın düşen bu dolunayda bir süredir pişirdiğimiz ve hazırladığımız düşünce ve planlar üzerinde daha çok karar verebiliriz.

Astrolojik haritanızda Akrep burcu hangi evde ise, (yükselen burcunuzu 1 kabul ederek, Akrep’e kadar sayınız, örneğin yükseleniniz Aslan ise bu 4. ev olacaktır) o evin konularında iletişimde yoğunlaşma, karar vermek için hazırlık ancak bekleme, yavaşlama ve odaklanma da daha fazla olacaktır. Bir bakıma bu evin konularında ortaya çıkarmanız, daha iyi ifade etmeniz gereken, ancak sizi meşgul eden, zamanınızı alan şeyler olabilir. 12 Kasım’daki dolunay bu açıdan sizi bekleten şeylerin bir sonuç verebilmesi açısından önemli sayılır.

Merkür Akrep burcundaki geri hareketi boyunca (31 Ekim – 9 Aralık) 10 Kasım’da Pluton’la uyumlu açıda olacak. Sorgulamalar, araştırmalar ve derinlerden bir şeyler öğrenebilmek için ipuçları elde edebiliriz. 13 Kasım’da Satürn’le açısı düşüncelerimize yeni bir sorumluluk ya da görev içeriği getirebilir. Özellikle 14 Ekim civarında sezgiler, ilham alabileceğimiz konular ve bizi düşüncelerimizde daha ilginç ya da garip kılabilecek koşullar içinde olabiliriz. Merkür’ün hem Satürn hem de Neptün ile diyalogta olması bu dönemde, hayallerimizi inşa etmek ve daha yapıcı hale getirebilmek için uygun bir dönemde olabileceğimizi gösteriyor. Kuşkusuz, Merkür geri giderken, klasik olarak iletişimde yeteri kadar net olamama, iletişim kazaları ve teknik konularda aksaklıklar, gecikmeler daha sık yaşanabilir.