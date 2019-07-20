Haberci Merkür bugünlerde geri harekette görülürken, Güneş’le birleşiyor olacak. Astronomik açıdan bu birleşim Merkür’ün Dünya’ya daha yakın olduğu zamana denk gelir, zira Merkür Dünya ile Güneş arasındadır. İşte bu iç kavuşum astrolojik açıdan yeni bir döngünün başlangıcı sayılır ve adeta yumurtlama dönemi gibidir. Bugünlerde düşüncelerimiz, hayal gücümüz ve planlarımız üzerine kuluçkaya yatabiliriz. Düşüncelerimiz, kafamızdan geçenler böyle zamanlarda fazlası ile sübjektif olma eğilimindedir. Hayal gücümüzden yararlanabiliriz ancak kuşkusuz dışsal gerçekleri de yadsımamak önerilir.

Merkür sadece dış dünyadan haberler getirmez aynı zamanda iç dünyamıza da iner ve bize bilinçaltından bilgiler taşıyabilir. Mitolojide Merkür’ün bu yönüne ruh rehberi (psychopomp) adı verilir. Yer altına, Hades’in ülkesine inen Merkür bize derin bilgiler getirebilir. Şimdi böyle bir zamandayız ve Merkür Güneş’le birleşirken fikirlerimize dikkat edelim ve bu fikirlerin uzun vadede gelişebileceği, filiz verebileceğini de unutmayalım. 21 Temmuz’da gerçekleşen bu durum Yengeç burcunun son derecelerinde 28. derece gerçekleşiyor.

Yengeç burcu haritanızda hangi evde ise, o evin konularında eksik olan şeyleri daha iyi fark etmeye başlayabilirsiniz. Bunun için yükselen burcunuzu 1 kabul ederek, Yengeç’e kadar sayın. Örneğin yükselen burcunuz Akrep ise Yengeç 9. Evde olacaktır. (Tüm burç ev sistemi kullanınız). Yükselen burcunuza göre kısaca bakarsak, bu dönemde yükselen Koç’lar için kendi iç dünyalarında, hatta çok gizli olan, belki çok geçmişten gelen çok şey bulunabilir. Evde, ailevi konularda, köklerden, topraktan kaynaklanan konularda yeni keşifler mümkün. Boğa’lar yakın çevrelerinde düşüncelerinde çok şey keşfedebilirler. Uzun süredir üzerinde kafa yorulan bir konu söz konusu ise sezgilerin de yardımı olabilir. İkizler’ler bu dönemde parasal konularda, becerileri ile ilgili işlerde, aradıkları destek yönünde yeni fikirler geliştirebilirler. Yengeç’ler şahsi konularda, yeni bir adım atma ve niyette bulunma konusunda kendi iç dünyasına daha fazla odaklanma imkanına sahip olacak. Eksik şeyleri tamamlama, bulma şansı var. Aslan’lar bu dönemde rüyalarına, bilinçaltından gelen itilimlere daha duyarlı halde olabilirler. Gizli, saklı bir şeyin, bir fikrin, haberin ortaya çıkması söz konusu. Başak’lar gruplar ve takım çalışmaları içinde, arkadaşlıklar içinde, geleceği yönelik beklentilerinde yeni fikirler keşfedebilirler.

Yükselen Terazi’ler özellikle iş hayatında ve içerisinde ailenin de olduğu konularda yeni arayışlar, planlar ve tasarılar geliştirme imkanına sahip olacak. Akrep’ler ise hayata bakış açılarını etkileyen yeni fikirler, kitaplar, öğretmenler ya da kütüphaneler vasıtası ile elde edebilirler. Uzaklara ilişkin yeni fikirler de mümkün. Yay’lar bugünlerde düşüncelerini açık bir şekilde şekilde ifade etmekte zorlanabilirler. İletişim problemleri yaşanabilir. Aynı zamanda ortaklı finansal işler, miras gibi konular da meşgul edici olabilir. Oğlak’lar eşleri ile ilgili gelişmelere, ortaklıklara ve başkalarına bağlı konulara yönelik daha fazla hassasiyet gösterebilirler. Karşılıklı konularda eksikleri görmek gerekebilir. Saka’lar bu dönemde sağlık, düzen ve iş ortamına ait konulara daha duyarlı durumdalar. Bu konularda yeni haberler, fikirler söz konusu. Balık’lar ise üzerilerinde çalıştığı yaratıcı bir konuda, bir proje ile ilgili konularda eksiklerini tamamlayabilirler. Ayrıca çocuklarla ilgili işler, aşk ve eğlenceli konularda da aktif olabilirler.

Kısaca bu dönemde düşüncelerimizde yeni temalar, imkanlar ve şimdiye kadar pek açığa çıkmamış konular gündeme gelmekte. Yengeç’teki bu birleşim sessiz ya da kapalı duran, duygularımızı, hassasiyetlerimizi de hesaba katmamız gereken koşullar olduğunu gösteriyor.