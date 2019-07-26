İlişkilerimizde canlı bir dönem başlıyor

Aşkın ve çekimin gücü Venüs yarın 28 Temmuz’da sıcak ve gösterişli Aslan burcuna ilerliyor. Venüs bu burçta dikkat çekici ve enerji ile dolu bir görünüm sergiler. 21 Ağustos’a kadar sürecek olan bu transit ilişkilerimize, zevklere ve tercihlerimize daha canlı ve eğlenceli bir görünüm getirmekte. Venüs bir gece gezegeni olduğu için, dişil burçlarda daha yumuşak ve verici iken Aslan’da dominant ve güçlü bir rol anlatır. Bu nedenle önümüzdeki dönemde istek ve çok daha dışadönük, eğlenceli ve biraz da kendine odaklı bir şekilde sergileyebiliriz. Bu dönemde aşkta tutkular, güzellikler için harcama ve hatta lükse kaçan eğilimler dikkat çekiyor olacak.

Özellikle 8 Ağustos civarında Venüs, Yay burcundaki Jüpiter ile üçgen açıda iken aşkta ve ilişkilerimizde, güzel olan şeylere yönelimimizde cömertlik, bolluk ve fırsatlar daha akıcı hale gelebilir. 8’i civarında abartılara da kolayca kaçabiliriz. 2 Ağustos’ta ise Venüs, Uranüs’le kare açı içinde olacak. Ağustos’un ilk günlerinde ilişkilerimizde sürprizler, yaratıcı çalışmalarda daha orijinal ve kimi zamanda parasal açıdan ani durumlar söz konusu olabilir. 14 Ağustos’a ise özellikle dikkat edelim. Ağustos ortasında Venüs Güneş ile dış kavuşumda olacak. Bugünlerde ilişkilerimizde, ortaklaşa konularda, önemli değerlendirmeler ve sonuçlar elde edebiliriz. Özellikle 2018 Ekim’inden itibaren hayatımıza girmiş olan ilişkiler, değerler üzerinden bir muhasebe yapabiliriz. 11 Ağustos’ta Jüpiter’in de düzgün harekete dönmesi ile yaşam enerjimizi ve hayata bakışımızı güçlendirecek bir tutum içinde olabiliriz.

Yükselen burcunuza göre

Yükselen burcunuza göre Venüs’ün bu transiti özellikle şu temalara işaret etmekte: Yükselen Koç’lar için aşkta çok daha mutlu ve yaşam enerjisi ile dolu bir dönem söz konusu. Aşkta, çocuklarla ilgili konularda ve yaratıcı alanda daha cömert ve biraz da müsrif olunabilir. Yükselen Boğa’lar bu dönemde ev içinde daha keyifli ve konfor getiren imkanlar içinde olabilirler. Ev ve aile için, gayrimenkullerle ilgili konularda olumlu adımlar atılabilir. Yükselen İkizler için bu dönemde olumlu görüşmeler, ziyaretler, iletişimde ve tasarım aşamasında daha fazla işbirliği ve ortaklık imkanı ortaya çıkabilir. Yükselen Yengeç’ler bu dönemde güzel şeyler için daha çok harcama yapabilirler. Bütçeye biraz özen göstermek gerekebilir ancak güzel destekler ve ortak kazanç/harcama imkanı da var. Yükselen Aslan’lar bu dönemde aşkta daha dikkat çekici ve kendilerine odaklı olabilirler. Aşkta ve kişisel konularda güzel olan şeyleri kendilerine çekebilecekler. Yükselen Başak’lar açısından bu dönemde aşkta bazı soru işaretleri, gizli kalan şeyler ya da iletişim problemleri gündeme gelebilir. Kadınlara yönelik konularda daha dikkatli olunmalı.

Yükselen Terazi’ler bu süreçte arkadaşlıklarda, gerek aile içinde, gerekse sosyal alanda destekler bulabilirler. Aşkta ümit veren gelişmelere ve dışadönük uğraşlara odaklanabilecekler. Yükselen Akrep’ler bu dönemde evlilik, kariyer ve toplum önünde daha dikkat çekici adımlar atabilirler. Güçlü kişilerden destekler de mümkün. Yükselen Yay’lar açısından yeni şeyler keşfetmek, yolculuklar, yeni çevreler ve kendini geliştirme temaları mutluluk getirmekte. Uzaklarla ilişkiler artabilir. Yükselen Oğlak’lar aşkta bazı ikilemler ya da psikolojik açıdan huzursuzluklar yaşayabilir. Ortaklı kazançlar ve harcamalar da artabilir. Yükselen Saka’lar bu dönemde partnerlerine, eşlerine ya da bir arada oldukları kişilere daha fazla odaklanabilirler. Güçlü kişilerden etkilenme ve çekilme içindeler. Yükselen Balık’lar ise daha çok çalışma hayatında kadınlarla, güzelliklerle ilgili konulara dikkat edebilirler. Aşırı zevkler nedeni ile sağlık konusuna biraz daha özenli yaklaşmaları yerinde olabilir.