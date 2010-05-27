Rafet El Roman ve Yusuf Güney'den müthiş konser!

Rafet El Roman ve Yusuf Güney hayranları, 29 Mayıs Cumartesi günü saat 21:00’de başlayacak davette, ikilinin 2009 senesine damgasını vuran düeti “Aşk – ı Virane” ve birbirinden özel şarkıları ile yaz sezonunu keyifle karşılayacak.

ClubFinans Xclusive müşterilerine özel olanaklar

ClubFinans Xclusive Dünyası yalnızca bankacılık alanındaki ihtiyaçlara özel çözümler değil, hayatın her alanında üyelerini ayrıcalıklı kılacak fırsatlar sunuyor. ClubFinans, SuadaClub’dan ve Biletix’ten alınacak biletlerde ClubFinans Xclusive sahiplerine %25, ClubFinans kart sahiplerine ise %15 indirim sağlıyor.

Ayrıca her zaman olduğu gibi bu gecede de ClubFinans Xclusive kart sahipleri Suada Club’daki tüm harcamalarda %25 ve ClubFinans kart sahipleri de %15 indirimden faydalanacaklar. Rafet El Roman ve Yusuf Güney hayranları, lounge ya da bistro rezervasyonlarını Suada Club’dan yaptırabilecek.



Rezervasyon için

Suada Club-Galatasaray Adası

T:+90 212 263 73 33

