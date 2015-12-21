Raika'da lezzetli yılbaşı yemeği

The Marmara Taksim’in teras katında bulunan ve panoramik şehir manzarasına sahip olan Raika, yılbaşı gecesi için çok özel bir menü hazırladı. Izgara enginardan karidese, bonfileden baklavaya kadar pek çok seçenek sunan Raika, birbirinden seçkin lezzetleri misafirleri ile buluşturuyor.

Bu özel gün için hazırladığı menüyü “Yılbaşı Gala Yemeği” olarak adlandıran Raika, tüm lezzetlerini kendine has yorumuyla en taze ve kaliteli malzemeleri kullanarak oluşturuyor. Yılbaşı gecesi için hazırladığı menünün başlangıcında humus, patlıcan azme, lakerda ve kaypa biber dolmadan oluşan meze tabağı sunuluyor. Hemen arkasından ikram edilen ara sıcaklardan “Izgara enginar pancar püresi ve fıstık sos ile” ve “Hindistan cevizli kızarmış kelebek karides ve firik salatası” ise ağızlarda unutulmaz tatlar bırakıyor.

“Türk mutfağı” konseptiyle Anadolu’nun her yöresinden farklı lezzetleri bir arada buluşturan Raika, ana yemek olarak havuç püresi ve elma dilim patates ile sunulan “Enginara sarılı dana bonfile”yi servis ediyor. Ana yemekle birlikte servis edilen mevsim salata da hafif ama lezzetli bir tat oluşturuyor. Gecenin sonuna doğru sunulan, vanilyalı dondurma ile ikram edilen “Çıtır baklava hamurunda çikolata” ise çikolata tutkunları için enfes bir lezzet olacak.

Raika, İstanbul’u ayaklarının altına alan eşsiz manzarası, huzur veren dekorasyonu, koca bir yılın stresini üzerinizden atmaya yardımcı olmanızı sağlayacak atmosferi ve lezzetli sunumları ile yeni yılı ailenizle ve sevdiklerinizle beraber keyifle karşılamanızı sağlıyor.