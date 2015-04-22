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    HaberlerEtkinlikRamada İstanbul Asia'da tatil
    22.04.2015 - 16:10 |

    Ramada İstanbul Asia'da tatil

    Ramada İstanbul Asia İle İstanbul’da mutlu bir bayram tatili geçirin!

    Ramada İstanbul Asia'da tatil

    İstanbul’un kalbinde bulunan İstanbul Ramada Asia, 23 Nisan’da ailelere çocukları ile birlikte eğlenceli ve mutlu bir tatil geçirebilmeleri için avantajlı konaklama fırsatları sunuyor.

    İstanbul Ramada Asia’da 22 - 27 Nisan tarihleri arasında 4 gece konaklayan misafirler 3 gece ücreti ödeme fırsatı yakalıyorlar. 23 Nisan’a özel konaklama paketinde misafirler çift kişilik odalarda 195 TL’ye konaklayabilecekler. Çocuklar İstanbul’da bayramın tadını çıkartırken, ebeveynler otelin bünyesinde yer alan spa salonunda doğal aromalar ve yağlar eşliğinde birbirinden güzel masajlar, cilt bakımları ve hamam keyfi ile kendilerini yenileyecekler.

    Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0216 474 98 00

    28 Ekim 2019 Magazin Bülteni28 Ekim 2019 Magazin Bülteni
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